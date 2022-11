Pushtimi rus i Ukrainës më 24 shkurt 2022 i dha NATO-s një ndjenjë ripërtëritje të rolit jetësor në mbrojtjen evropiane.

Siç shkruan New York Times në artikullin e saj, në një kohë kur rreziku i përshkallëzimit të luftës në Ukrainë po afrohet, periudha që po kalojmë mund të jetë po aq e rëndësishme sa çdo tjetër në historinë e Aleancës.

E ndërsa mandati i të fortit aktual të Aleancës, Jens Stoltenberg, do të përfundojë në vjeshtën e vitit 2023, në sfond kanë nisur diskutimet për personin që do pasoje atë. Në fakt tashmë kanë filluar të krijohen “kampet” mes aleatëve.

Megjithatë, në mesin e kandidatëve të mundshëm gjejmë Chrystia Freeland.

Chrystia Freeland

Kjo është ministrja e financave dhe zëvendëskryeministrja 54-vjeçare e Kanadasë, e cila ka rrënjë ukrainase dhe nëse do të zgjidhej, ajo do të bëhej gruaja e parë dhe e para kanadeze që do të merrte frenat e Aleancës.

Ndër avantazhet e saj shohim se ajo flet pesë gjuhë (anglisht, frëngjisht, italisht, ukrainisht dhe rusisht), ndërsa gjatë karrierës së saj politike është thirrur të marrë portofole të rëndësishme si Ministria e Jashtme. Në të njëjtën kohë, ajo është e mirë në konferenca për shtyp dhe dalje të tjera publike.

Megjithatë, Bashkimi Evropian do të donte që kreu i ardhshëm i Aleancës të ishte nga një vend anëtar (21 nga 27 shtetet e BE-së i përkasin Aleancës. Në rast se Suedia dhe Finlanda anëtarësohen në NATO, BE-ja do të ketë 23 nga 32 anëtarët).

Pavarësisht se evropianët nuk kanë shfaqur preferencën e tyre rreth një kandidati, në mesin e pretendentëve të fortë për pozicionin e Jens Stoltenberg, janë tre gra.

Më konkretisht, bëhet fjalë për kryeministren estoneze Kaja Kallas, 45-vjeçare, presidenten 49-vjeçare të Sllovakisë, Zuzana Caputova, dhe ish-presidenten 54-vjeçare të Kroacisë, Kolinda Grabar-Kitarovic, e cila ka shërbyer edhe si ambasadore e Kroacisë në Uashington.

Kaja Kallas

Zuzana Caputova

Kolinda Grabar-Kitarovic

Një person tjetër që mund të jetë anti-Stoltenberg është Sekretari Britanik i Mbrojtjes Ben Wallace.

Sipas New York Times, personi që do të thirret për të marrë drejtimin e Aleancës do t’i kërkohet të menaxhojë një nga kthesat më kritike në historinë e NATO-s.

Natyrisht, nuk duhet përjashtuar mundësia që vendet anëtare të NATO-s të bien dakord për zgjatjen e mandatit të Jens Stoltenberg.

Kujtojmë se Stoltenberg kërkoi zgjatjen e mandatit të tij me dy vjet për shkak të luftës në Ukrainë, por atij iu dha një afat për të qëndruar në postin e tij për një vit ose deri në shtator 2023./m.j