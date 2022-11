Deputeti i PD, Saimir Korreshi thotë se demokratët janë të lodhur nga drejtuesit dhe nuk do të pyesin më për to, por do të bashkohen vetë.

I ftuar në emisionin Java në Dritare TV, Korreshi tha se demokratët e kanë marrë një mësim më 6 mars, ndaj tani nuk do të veprojnë më njësoj.

“Demokratët nuk do të pyesin më për drejtuesit por do të bashkohen vetë. Besoj që do të bashkohemi pjesërisht.

Ne në Lushnje e kishim në plan edhe më 6 mars, por ndërhyri Tirana dhe gjërat nuk shkuan sikurse menduam.

Besoj se në disa rrethe, është gjetur gjuha e përbashkët, sepse është shembulli i 6 marsit, që nëse nuk hynë të bashkuar nuk fitojnë.

Në bashkitë që kanë probalitetin më të madh për të fituar, besoj do ta gjejnë konsensusin me njëri-tjetrin”, u shpreh Korreshin në Dritare TV./