Presidenti i Kinës Xi Jinping zhvilloi të mërkurën bisedime me homologun e tij bjellorus Alexander Lukashenko.

Xi Jinping-u vuri në dukje në këtë takim se zhvillimi me cilësi të lartë dhe procesi i moderizmit të Kinës do të sjellin mundësi të reja për vendet e ndryshme të botës, duke përfshirë Bjellorusinë. Përballë situatës së paqëndrueshme e të pasigurt ndërkombëtare, pala kineze është e gatshme të përpiqet së bashku me palën bjelloruse për të nxitur zhvillimin e shëndetshëm dhe të qëndrueshëm të marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve në nivel më të lartë.

Kreu i shtetit kinez vuri në dukje se Kina e vlerëson mbështetjen e Bjellorusisë për Nismën e Zhvillimit Global dhe Nismën e Sigurisë Globale, dhe është e gatshme të forcojë koordinimin dhe bashkëpunimin me Bjellorusinë në platforma shumëpalëshe, si OKB-ja, për të përballuar së bashku sfidat globale dhe për të ndërtuar bashkësinë e fateve të përbashkëta të njerëzimit

Presidenti Alexander Lukashenko u shpreh nga ana e tij që Bjellorusia është e gatshme të forcojë bashkërendimin me Kinën për çështjet kryesore ndërkombëtare e rajonale dhe të përpiqet bashkërisht për të ruajtur sigurinë e qëndrueshmërinë ndërkombëtare e rajonale.

Liderët e të dy vendeve shkëmbyen mendime edhe lidhur me krizën e Ukrainës. Xi vuri në dukje se qëndrimi i Kinës për këtë çështje është i qartë. Kina publikoi dokumentin e pozicionit të saj për zgjidhjen politike të krizës së Ukrainës. Thelbi i qëndrimit të Kinës është nxitja e bisedimeve të paqes, përkrahja e zgjidhjes politike, braktisja e mendësisë së Luftës së Ftohtë, respektimi i shqetësimeve të ligjshme të sigurisë të të gjitha vendeve dhe ndërtimi i një arkitekture të sigurisë evropiane të balancuar, efektive dhe të qëndrueshme. Vendet përkatëse duhet të ndalojnë politizimin dhe instrumentalizimin e ekonomisë botërore dhe të bëjnë me të vërtetë gjëra që ndihmojnë për armëpushimin e ndalimin e luftës dhe për zgjidhjen paqësore të krizës. Lukashenko tha se pala bjelloruse pajtohet plotësisht dhe mbështet pozicionin e propozimet e Kinës për zgjidhjen politike të krizës ukrainase, të cilat kanë një rëndësi të madhe për zgjidhjen e kësaj krize.