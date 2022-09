Juventusi ka marrë vetëm një pikë në ndeshjen e kësaj të diele ndaj Salernitanës në Serie A, e cila u mbyll 2-2 mes kartonëve të kuq e një goli të anuluar për skuadrën e Allegrit.

Miqtë zhvilluan një pjesë të parë fantastike, duke e mbyllur në avantazhin e dy golave. Por me të nisur pjesa e dytë, Juventusi shkurton diferencën me një gol të realizuar nga Bremer me kokë. Bardhezinjtë shtuan sulmet, por goli i barazimit erdhi vetëm në minutën e tretë të shtesës, kur Bonucci gaboi nga pika e penalltisë, por topi iu rikthye sërish dhe e dërgoi në rrjetë.

Në minutën e pestë të shtesës, Milik shënon edhe golin e tretë, por arbitri e anulon për pozicion jashtë loje të Bunuccit.

Lojtarët dhe stafet e dy ekipeve përfshihen në një sherr masiv, i cili mbyllet me 3 kartonë të kuq, dy për Juventusin, Cuadrado e trajneri Allegri dhe mbrojtësi i Salernitanës, Fazio.

/a.r