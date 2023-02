Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në prezantim me përfaqësues të rreth 40 kompanive dhe institucioneve financiare ndërkombëtare të interesuara për ndërtimin e portit tregtar në Porto Romano u shpreh se është e rëndësishëm që ne si vend të kemi partnerë të zotë.

‘Projekt strategjik i rëndësishëm për vendin. Dua t’ju falënderoj sinqerisht pasi në këndvështrimin tim tregon jo vetëm interes, por edhe besim. Do të kemi procese që në fund do të shpërblejmë ato shtylla që i kanë bërë kompanitë tuaja të jenë kompani me shumë zë. I gjithi ky është një proces i shtrirë në kohë. Ne i jemi referuar ekselencave ndërkombëtare, me një reputacion të madh. Kemi nevojë për partnerë të duhur, për partnerë që në vendet e tyre kanë treguar se çfarë janë të zotë të bëjnë dhe ju jeni të gjithë të tillë.’- tha Rama.

