Duke parë statusin e personit dhe faktin që do të ishte një arrestim historik, zhvillimi i ngjarjeve do të negociohej mes zyrës së prokurorit të Nju-Jorkut dhe skuadrës juridike të Trump. Nëse Trump shpallet përfundimisht fajtor për kryerjen e një vepre penale, atëherë ai do të përballej me mundësinë e dënimit maksimalisht me 4 vite burg. Megjithatë, disa ekspertë ligjorë parashikojnë se me shumë gjasa Trump nuk do të kalonte asnjë ditë pas hekurave.