Në dekadën e kaluar, Kina ka marrë pjesë aktive në reformimin dhe ndërtimin e sistemit të qeverisjes globale, gjë që ka shkaktuar “shqetësimet” e disa mediave perëndimore se Kina pretendon të ndryshojë rendin e tanishëm botëror. Lidhur me këtë, zëdhënësi i diplomacisë kineze Wang Wenbin shtjelloi pozicionin dhe rolin e Kinës në qeverisjen globale në një konferencë shtypi të organizuar të mërkurën në Pekin.

Sipas tij, në dhjetë vjetët e kaluar, Kina ka qëndruar gjithmonë në anën e solidaritetit dhe interesave të përbashkët të shumicës së vendeve, duke marrë pjesë në mënyrë të gjerë, të thellë dhe të përkushtuar në reformimin dhe ndërtimin e sistemit të qeverisjes globale, për të nxitur krijimin e një modeli të ri të marrëdhënieve ndërkombëtare të bazuara mbi respektin, drejtësinë, barazinë dhe bashkëpunimin me leverdi të ndërsjellë dhe për të krijuar një komunitet me fate të përbashkëta të njerëzimit.

“Kina është një mbrojtëse e vendosur e sistemit të tanishëm ndërkombëtar. Ne kemi ruajtur gjithmonë sistemin ndërkombëtar me OKB-së në qendër, rendin e bazuar në ligjin ndërkombëtar dhe sistemin tregtar shumëpalësh me OBT-në në qendër. Në dekadën e fundit, Kina është bërë kontribuuesja e dytë më e madhe e kuotave të anëtarësisë të OKB-së dhe e fondeve paqeruajtëse. Kina ka zbatuar si duhet premtimet e dhëna për anëtarësimin e saj në OBT, duke liruar në mënyrë të dukshme kufizimet për hyrjen në treg, me uljen e nivelit mesatar të tarifave nga 15.3 % në 7.4 % dhe me sistemimin e gati 200 mijë ligjeve dhe rregullave përkatëse në përputhje me kërkesat e OBT-së”, tha z. Wang.

Ai theksoi se Kina mbështet krijimin e një partneriteti të zhvillimit global me solidaritet e barazi, të ekuilibruar e gjithëpërfshirës, dhe konceptin e sigurisë së përbashkët, të qëndrueshme dhe bashkëpunuese nëpërmjet paraqitjes së Nismës së Zhvillimit Global dhe Nismës së Sigurisë Globale, që janë mirëpritur gjerësisht në arenën ndërkombëtare. “Në dhjetë vjetët e fundit, Kina ka dhënë një kontribut mesatar vjetor prej 38.65% për rritjen e ekonomisë globale. Kina ka luajtur rol aktiv në ndërmjetësimin e problemeve bërthamore të Gadishullit Korean e të Iranit, si dhe çështje të tjera të rëndësishme botërore. Kina është edhe vendi që ka dërguar më shumë ushtarë paqeruajtës ndër pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit. Kina ka ofruar mbi 2.2 miliardë doza vaksinash kundër COVID-19, ka nxitur arritjen e Marrëveshjes së Parisit kundër ndryshimit klimatik dhe ka shpallur e mbajtur siç duhet premtimet që ka dhënë për të arritur kulmin e lëshimit të karbonit dhe asnjanësimin e karbonit,” tha zëdhënësi.

Ai shtoi se, si një vend i madh dhe i përgjegjshëm, Kina propozon konceptin e qeverisjes globale me konsultime, ndërtim e ndarje të përbashkët dhe është nismëtare e krijimit të platformave të reja të bashkëpunimit ekonomik, si Banka Aziatike e Investimeve Infrastrukturore dhe Banka e Re e Zhvillimit, për të nxitur ndërtimin e një ekonomie të hapur globale. Kina i përkushtohet edhe thellimit të bashkëpunimit mes vendeve të BRICS-it, duke zgjeruar platformën BRICS+, për të shtuar përfaqësimin dhe të drejtën e fjalës të vendeve në zhvillim në çështjet ndërkombëtare.

“Pavarësisht ndryshimeve në arenën ndërkombëtare, Kina është e palëkundur në praktimin e multilateralizmit të vërtetë, në përpjekjet për të përsosur sistemin e qeverisjes globale dhe në ndërmarrjen e veprimtarive pro bashkëpunimit global. Ne do të ngulim këmbë në hapjen gjithëpërfshirëse, ligjin ndërkombëtar e bashkërendimin, duke kundërshtuar mbylljen përjashtuese, njëanshmërinë e kundërvënien, për të nxitur demokratizimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe qeverisjen globale drejt një zhvillimi më të barabartë, duke dhënë kontribut për zgjidhjen e problemeve të ‘deficitit’të qeverisjes globale, përballimin e sfidave globale dhe ndërtimin e bashkësisë me fate të përbashkëta të njerëzimit”, tha zëdhënësi i diplomacisë kineze Wang Wenbin.