Iliri është djali më i vogël mes 8 fëmijëve i cili është kujdesur për prindërit e tij derisa kanë ndërruar jetë dhe për këtë ata i kanë lënë një testament. Në këtë testament, sqaron ai në “Shihemi në Gjyq”, përfshihet shtëpia dhe një pjesë toke. Iliri ua ka lënë motrave e vëllezërve tokën duke mos marrë asgjë për vete dhe duke kërkuar vetëm shtëpinë.

Përballë tij në rubrikën e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan është Sadetja, njëra prej motrave e cila refuzon t’ia japë firmën për këtë shtëpi. Ajo thotë se nuk ka asnjë mundësi financiare dhe arsyeja që e mban peng Ilirin është certifikata e pronësisë së shtëpisë së saj. Duke pretenduar t’i shesë Ilirit pjesën e shtëpisë së prindërve, ajo mendon të sigurojë paratë për të marrë certifikatën e banesës bashkëshortore.

Sadete: Unë kërkoj hall, strehim koke. Jam jashtë pa shtëpi. Ti mua më do firmë që ke katër copë.

Ilir: Moj motër, unë kam shkuar ditën e tretë të operacionit se kam bërë dy operacione. Ditën e tretë kam shkuar në punë moj të ngisja ekskavatorin. Duhej të shkoja moj se duhej të haja. Moj ç’është kjo moj zonja Eni, të lutem?

Sadete: Më kanë poshtëruar.

Eni Çobani: Tani është e vërtetë që ke katër vila se thonë ke katër vila, ti paç dhjetë xhanëm…

Ilir: Moj zonja Eni çfarë vilash? Kam të tria vajzat, unë kam hyrë garant që të blejnë shtëpi.

Sadete: Edhe 700 metër që ke te shtëpia e vjetër aty. Ore unë nuk do marr shtëpi në varr, unë desha sa të strehoj kokën, ta gëzosh ti shtëpinë. Por unë nuk të jap firmë ty kurrë pa marrë certifikatën e shtëpisë time, të qetësohem edhe unë një ditë, të qetësohem edhe unë si gjithë njerëzit. Jam pa asnjë kusht në këtë moshë! Jam pa sallon, kam bërë një copë shtëpi shtesë.

Eni Çobani: Tani më fal zonja Sadete, me gjithë dhimbjen që na përcollët me faktin që ti nuk ke pasur fëmijë dhe kjo është një fatkeqësi që s’e keni pasur vetëm ju, por ka shumë gra. Tani ky kusht që ju vini, po s’mora unë certifikatë banese, unë s’të hedh firmën, tani çfarë lidhjeje ka ky me banesën tënde se tani më vjen keq? Tani ti kërkon para nga zotëria se duhet ta thuash troç tani që ta dëgjojë publiku, kërkon para apo jo?

Ilir: Dil hapur!

Eni Çobani: Kërkon t’ia shesësh vëllait atë pjesë toke që ti të marrësh lekë që të bësh certifikatën se kështu i bie!

Sadete: Po ashtu desha se unë jam pa gjendje.

Eni Çobani: Motrat që flasin në këtë formë unë nuk i kuptoj dot se jemi motra vetë, e kupton.

Sadete: Të më ndihmojë se unë nuk kam gjendje.

