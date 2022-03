Kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se pushtimi i Ukrainës është “kthimi në imperializëm”.

“Ne të gjithë duhet të përgatitemi për faktin se kemi një fqinj që aktualisht po përdor dhunë.

Dhe ne duhet ta parandalojmë që kjo të bëhet kod praktike,” tha Scholz gjatë emisionit “Anne Will” në transmetimin publik TV të dielën në mbrëmje.

Gjermania po diskutonte blerjen e një sistemi të mbrojtjes kundër raketave, tha Scholz.

Gjermania paralajmëron Rusinë, teksa Scholz lëshoi ​​një sërë paralajmërimesh për Moskën.

“Mos guxoni të na sulmoni”, paralajmëroi ai.

Megjithëse “Zelensky ka të drejtë që kërkon ndihmë nga të gjithë në botë,” tha Scholz, “ne nuk do të angazhohemi me forcat ushtarake – edhe nëse i quani trupa paqeruajtëse – dhe nuk do të krijojmë një zonë ndalim-fluturimi.”

Masa të tilla do të ishin fillimi i një “konfrontimi të madh midis NATO-s dhe Rusisë”, shtoi ai.

“NATO nuk do të jetë pjesë e kësaj lufte”, tha ai.

NATO po përgatitej për masa dramatike në rast se Rusia do të përdorte armë biologjike dhe kimike, tha Scholz.

“Përdorimi i armëve biologjike dhe kimike mund të mos ndodhë,” tha ai, por lëshoi ​​një paralajmërim të drejtpërdrejtë për Rusinë: “Mos guxoni ta bëni”./m.j