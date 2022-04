Me përhapjen mbarëbotërore të koronavirusit dhe kushtet e reja të jetesës që ai ka krijuar, ankthi dhe stresi dominojnë jetën e çdokujt. Ankthi për shëndetin, financat, kushtet e punës dhe karrierën. Por si e trajton çdo shenjë zodiakut stresin dhe si mund ta përmirësojë reagimin e saj për ta kapërcyer atë?

Dashi

Dashi gjithmonë i aftë jeton për sfidat. Nëse ai nuk mund të marrë iniciativën ose të gjejë zgjidhjen, ai acarohet dhe grumbullon zemërim dhe tension. Dashi është i vendosur, por impulsiv, ndaj shpesh reagimet e tij janë të parakohshme. Ai zakonisht merret me stresin duke marrë frenat dhe duke dhënë komanda, ndërsa ndihet më i sigurt kur mbështetet në forcat e veta. Besimi i tij i fortë në vetvete si dhe gatishmëria e tij për të ndihmuar, në fund fiton.

Demi

Stresi i kombinuar me një sfidë barazohet me ndryshimin, diçka që Demit nuk i pëlqen aspak. Për Demin, ndryshimi do të thotë pasiguri. Në situata stresuese, një Demi do të përdorë ushqimin, do të kontrollojë vazhdimisht llogarinë e tij bankare, do të bëhet i ngurtë dhe do të punojë edhe më shumë për të gjetur një rutinë. Ai kurrë nuk dorëzohet kur bota rreth tij ndryshon, por punon shumë i përkushtuar ndaj rendit ekzistues të gjërave, duke ecur ngadalë dhe në mënyrë të qëndrueshme përpara.

Binjakët

Binjakët mendojnë shumë dhe flasin shumë ndërsa stresi mund ta bëjë atë të tingëllojë i pakuptueshëm dhe i hutuar. Në kohë krize, Binjakët duhet të ndalojnë së menduari, ngadalësuar dhe duke marrë frymë thellë. Duke qenë se ka aftësinë për t’u përshtatur shumë lehtë, do të kërkojë zgjidhje, do të mbledhë të gjitha të dhënat dhe megjithëse mund të mos jetë i pari që do të dalë përpara, do ta ndjekë së shpejti duke kuptuar plotësisht situatën.

Gaforrja

Kur Gaforrja është në ankth, ai tërhiqet, qëndron afër shtëpisë dhe mbyllet në vetvete. Ashtu si Demi, Gaforrja i drejtohet ushqimit ndërsa përpiqet të mbrojë ata që do. Si një shenjë e shquar emocionale, ai zakonisht e lehtëson tensionin me të qarë, ndërsa preferon t’i afrohet çdo pengese nga ana.

Luani

Kur Luani është i stresuar, fillon drama e tij karakteristike. Megjithatë, për shkak se është një shenjë e qëndrueshme, gjithçka që di të bëjë është të shkojë përpara dhe të kapërcejë çdo pengesë. Mënyra më e mirë për një Luan për të kapërcyer një pengesë është ta shikojë atë globalisht dhe më pak subjektivisht.

Virgjëresha

Për një Virgjëreshë, nivelet e stresit janë vazhdimisht të larta. Por kur godasin me të kuqe, e bëjnë atë të mendojë shumë, të shqetësohet dhe të sajojë skenarë në mendjen e tij duke u përpjekur të gjejë një zgjidhje. Ai do të kërkojë kontrollin, me shumë gjasa do të kapet nga mania e tij e njohur për pastërtinë, ndërsa shpesh tregon obsesion. Mënyra më e mirë për të kapërcyer një pengesë është thjesht ta harroni atë.

Peshorja

Peshorja sheh të gjitha anët e një problemi dhe kur është i stresuar, nuk është në gjendje të marrë një vendim të qartë. Ai flet shumë, por nuk vepron. Ajo që Peshorja duhet të bëjë në situata krize është të fokusohet në skenarin e mirë dhe të kalojë drejt zgjidhjes së problemit. Për shkak se punon më mirë në çift, do të ishte mirë që ai të punonte me dikë tjetër.

Akrepi

Akrepi kur stresohet, mbyllet në vetvete dhe tërhiqet duke menduar gjithmonë më të keqen. Si një shenjë fikse, ai nuk i pëlqen ndryshimet. Nëse ndryshon, duhet të bëhet plotësisht. Akrepi kur përballet me një vështirësi zakonisht vëzhgon me kujdes situatën dhe organizon një strategji, ndërsa është një autoritet në gjetjen e të gjitha llojeve të mashtrimeve.

Shigjetari

Kur Shigjetari është në ankth, ai zakonisht zgjedh të largohet nga problemi për të fituar një hapësirë ​​personale. Ai duhet të lëvizë dhe të fitojë lirinë e tij të lakmuar. Për shkak se mund të përshtatet lehtësisht, do të provojë qasje të ndryshme për zgjidhjen e një problemi. Nëse arrin të ruajë humorin, mund të bëjë gjithçka.

Bricjapi

Përgjigja e Bricjapit për pothuajse çdo problem është puna e palodhur, kontrolli dhe marrja e përgjegjësive, ndërsa shpesh problemet e bëjnë atë melankolik. Megjithatë, ai i do sfidat dhe është realist, ndërsa nuk i pëlqen të humbasë, gjë që e bën të dijë kur të dorëzohet dhe kur jo, duke zgjedhur me kujdes betejat që jep.

Ujori

Në kohë krize, Ujorit i pëlqen të pengohet dhe të turpërohet emocionalisht ose të shmangë plotësisht përgjegjësitë. Kur është i stresuar flet shumë ndërsa e humb shumë lehtë përqendrimin. Ujori fillimisht duhet të jetë në gjendje të shpëtojë veten dhe më pas të shpëtojë botën.

Peshqit

Peshqit zakonisht rrëshqasin nga telashet, duke lënë pas stresin. Ai njihet për jetën e tij në botën e tij të fantazisë dhe kjo mund të jetë përgjigja e tij ndaj stresit, sfidave dhe krizës. Ashtu si uji, elementi i Peshqve do të gjejë një mënyrë për të lëvizur problemin dhe nuk do ta përballojë kurrë atë kokë më kokë. Me këmbëngulje dhe me kalimin e kohës, ai do të arrijë të gjejë zgjidhjen