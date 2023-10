Shalqirin e Lushnjës, deputetiSaimir Korreshi e kishte me vete edhe në skenën e Dancing With The Stars.

Iliri: Sa e shet kilen?

Korreshi: Shalqi bio, 600 e shes kilen.

Olta: Këmbët i bëre lëmsh, por kishte atmosferë.

Valbona: Shumë e bukur të shikosh një anë tjetër, ishe atmosferë shumë e lezetshme.

Lori: Unë nuk pashë këmbë lëmsh pashë një koreografi korrekte, ishte e këndshme.

Ai siguroi nga Valbona 6 pikë, Lori 6, Iliri 4, Olta 6 pikë.

