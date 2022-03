Gazetari investigativ, Artan Hoxha, ka postuar një foto në Facebook, një foto me Sokol Hazizajn, avokatin e Alqi Bllakos, për të cilin është lëshuar një urdhër-arrest, por ende nuk është zbatuar pasi nuk dihet vendndodhja e tij.

Në postimin e tij Hoxha me ironi shkruan se është takuar me avokatin e Bllakos, por nuk dihet se me çfarë është larguar ish-deputeti socialist nga Shqipëria.

Postimi:

Mbani frymen njerez….

Foto taze me juristin e njohur Sokol Hazizaj, njekohesisht dhe avokatin e deputetit socialist Alqi Bllako….

Po vrasim mendjen nese Alqi ka ikur me traget nga Durresi, apo me monopat nga mali….