Kryetari i PAA-së, Agron Duka, i cili është anëtar i Grupit Parlamentar “Aleanca për Ndryshim”, ka folur për mediat për procesin e zgjedhjes së Presidentit të ri.

Ai tha se do t’i kërkojë opozitës që të nxjerrë vetëm një grup përfaqësues në bisedimet me mazhorancën, teksa tregoi se deri më tani nuk ka biseduar me Enkelejd Alibeajn.

I pyetur nëse do të votonte një kandidat të mazhorancës, Duka tha “po”, por vetëm nëse ky kandidat do të ishte një njeri me integritet.

“Grupi Parlamentar Aleanca për Ndryshim, ose më saktësisht ne 4 aleatët, kemi diskutuar dhe vendosëm t’i bëjmë thirrje të gjithë opozitës që të nxjerrë një grup përfaqësues, pasi duket më serioze nëse edhe oferta që vjen nga mazhoranca është serioze. Duhet të marrë fund kjo tallavaja që u shpik për herë të parë, pasi këta i kanë votat të gjitha vetë”, tha Duka.

Keni komunikuar me Alibeajn?

Duka: Deri tani, jo. Prandaj thashë se do t’i drejtohemi publikisht opozitës që më pas të shohim nëse ideja jonë do zërë vend.

A do ia jepni votën një propozimi të mazhorancës, nëse i përmbush kriteret?

Duka: Nëse flet personalisht për mua, unë do e jap. E rëndësishme është të jetë një njeri me integritet, megjithëse dyshoj shumë. Duke i njohur shumë mirë aktorët politikë që vijnë nga e majta, nëse do të paraqitet një kandidat i mirë, unë personalisht do e votoja./m.j