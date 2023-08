Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) i ka dënuar ashpër të shtunën deklaratat e kryeministrit Albin Kurti për prokurorët dhe gjykatësit “e korruptuar të elitës së vjetër”, pas arrestimit të dy zyrtarëve të Ministrisë së Industrisë nën dyshimin për keqpërdorim me rezervat shtetërore më 18 gusht.

Duke folur të premten vonë pas bastisjeve dhe arrestimeve, Kurti i cilësoi mediat dhe prokurorët e gjykatësit si “mbështetës të krimit”, derisa e mbrojti ministren e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT), Rozeta Hajdari.

“Humbësit i gjeni tek elita e vjetër dhe e korruptuar politike, te gjykatës dhe prokurorë të saj, te mediat e keqpërdoruara pёr mbёshtetje tё krimit. Edhe pse tё paktё nё numёr, pёrfitimet e tyre kanё qenё shumëmilionёshe, andaj edhe nuk kanё se si mos tё ndihen humbës tё mëdhenj”, tha Kurti më 18 gusht në një video në profilin e vet në Facebook.

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) i është përgjigjur Kurtit përmes një komunikate të shtunën vonë, duke i quajtur deklaratat e tij si “të pavërteta e linçuese ndaj Institucionit të Prokurorisë dhe prokurorëve të saj, të bëra mbi bazën e paragjykimeve dhe hamendësive, duke tentuar të godasë sistemin prokurorial në çdo mënyrë dhe në çdo rast.”

“KPK-ja i bënë thirrje Kryeministrit dhe ministrave të kabinetit të tij qeveritar që të përmbahen nga deklaratat e vazhdueshme shantazhuese dhe rrjedhimisht nënçmuese, ndaj sistemit prokurorial të Kosovës në përgjithësi dhe ndaj punës së prokurorëve në veçanti, duke tentuar të linçojnë publikisht çdo gjë që ka të bëjë me sistemin prokurorial dhe punën e prokurorëve të shtetit”, tha Këshilli Prokurorial.

Gjykata Themelore e Prishtinës ua caktoi sot nga një muaj paraburgim dy zyrtarëve të Ministrisë së Industrisë dhe një të dyshuari tjetër, të cilat u arrestuan më 18 gusht nën dyshimin për keqpërdorime me rezervat shtetërore.

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dje konfirmoi se dy prej të arrestuarve janë zyrtarë të saj.

MINT-i njoftoi të premten se policia i bastisi zyrat e dy zyrtarëve të vet të lartë: të drejtorit të departamentit të rezervave shtetërore, Hafiz Gara dhe të drejtorit të departamentit për integrime evropiane, Irfan Lipovica.

Ministrja Hajdari tha të premten se policia gjatë bastisjeve ka marrë në cilësinë e provave dokumente, që janë të klasifikuara si sekrete shtetërore.

Ajo tha se Policia e Kosovës “nuk ka prezantuar certifikatë të sigurisë sekrete”, duke shtuar se marrja e këtyre dokumenteve është bërë në kundërshtim me Ligjin për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar.

Hajdari shtoi se nuk ka asnjë dyshim te zyrtarët që janë ndaluar sot, ndërkaq u përgjigj edhe në pyetjen nëse do të japë dorëheqje: “Unë nuk shoh asnjë arsye të jap dorëheqje, e them me përgjegjësi të plotë”, tha ajo.

“Ju njoftoj se vetëm 3 për qind e totalit të furnizimit kemi pasur vonesa gjatë vitit 2022 për të cilat vonesa me datën 8 qershor 2023 është njoftuar edhe Avokatura Shtetërore nga zëvendës sekretari ynë për inicim të procedurës gjyqësore”, tha Hajdari kur u pyet nëse mallrat e blera për rezervat shtetërore kanë arritur në Kosovë.

Aksioni i autoriteteve të rendit në MINT vjen pas publikimeve të disa audio-incizimeve nga portali Nacionale, ku zyrtarët e kësaj ministrie pretendojnë se vaji i kontraktuar dhe i paguar në Poloni për rezervat shtetërore të Kosovës, nuk mbërriti kurrë. Sipas audio-incizimeve e njëjta gjë ka ndodhur edhe me rezervat e grurit./rel