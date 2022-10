Aktivistja e Shoqërisë Civile, Sevim Arbana ka komentuar ngjarjen e rëndë që ndodhi dy ditë më parë në Klos, ku humbën jetën tre persona dhe u plagosën dy të tjerë.

Në një intervistë për Euronews Albania, Arbana theksoi se vajza e cila dyshohet se u bë shkak i masakrës duhet të largohet urgjentisht nga Klosi.

Sipas saj 16-vjeçarja duhet të shkojë në një vend që nuk e njeh askush ndërsa theksoi se duhet të fillojë një trajtim psiko-social.

“Tani i gjithë problemi është vajza. Nëse ne shoqëria, institucionet, do ta lëmë këtë vajzë atje kjo vajzë nuk jeton më, do të jetë një kufomë që ve4tëm merr frymë. Ajo është rëndë psikologjikisht, nga njëra anë vdekja e të atit që do ta rëndojë gjithë jetën, dhe nga ana tjetër presioni i komunitetit shoqëror që fajëson vajzën dhe vetëm vajzën. Institucionet tre ditë bëjnë zhurmë dhe e harrojmë.

Vajza urgjentisht duhet të largohet nga andej, të çohet në një vend që askush nuk e di se ku do të jetë. Të filloj një trajtim psiko-social shumë i fortë. Ne duhet të ndërhyjmë. Unë jam e sigurt që asnjë nuk do të bëjë gjë sepse do harrohet”- theksoi ajo.

/s.f