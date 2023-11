Në emisionin “Real Story” në ABCNews u diskutua me analistët, Skënder Minxhozi dhe Artur Zheji për marrëveshjen mes qeverisë shqiptare dhe asaj italiane për emigrantët e paligjshëm.

Gjatë bisedës në studio analisti Skënder Minxhozi e quajti një lëvizje surprizë nga ana e kryeministrit Edi Rama. Ndërsa analisti Zheji theksoi se kjo marrëveshje gjeopolitikisht është shumë e shëndetshme.

Pjesë nga biseda në studio:

Minxhozi: Kjo është një lëvizje Rama në 100% të saj. Fiks ajo që Rama kërkon, surpriza. Ka qenë një diçka e gatuar mes qeverive në diskrecion të plotë. Natyra e marrëveshjes dikton edhe faktin që të mos lejojë një reagim të mundshëm t ë opinioneve publike, për një marrëveshje që është atribut i shteteve të forta. Kemi të bëjmë me një dështim të zonës më të pasur. Problemi në këtë çështje nuk është aq shumë Meloni. Në kohën kur Hungaria vë tela me gjemba, Gjermania thotë nuk i dua, Franca po ashtu, ajo një pjesë të kësaj e faturon në Shqipëri. Pikëpyetjet këtu janë të shumëfishta, ka disa dilema teknika që ne edhe nuk i njohim. Fakti është që një vend i varfër si Shqipëria që e ka të vështirë të menaxhojë ligjet e vendit të vet për qytetarët e saj, tani duhet të kenë në fokus këtë. Është një situatë komplekse dhe në këto kushte ajo që nuk kuptoj është fryma kalorësiake që Rama i jep kësaj. Del dhe thotë se nuk kërkova para, edhe vetë Meloni kërkon ndihma nga Europa. Nuk u përmend se ka ndonjë premtim që ka të bëjë me integrimin apo të një natyre tjetër ekonomike. Ajo që mbetet të shihet është se sa do ta impaktojë ambienti shqiptar një marrëveshje të tillë.

Artur Zheji: Akt gjeopolitik i mirë menduar. Pala shqiptarë mendoj unë duhet të kontrollojë mafien shqiptare që të mos çajë ato telat që të kontrollojë kampin dhe të thotë më jep kaq para se të dërgoj unë në Gjermani. Por këto shifra nuk na shqetësojnë.

/f.s