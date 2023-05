Majlinda Bufi është kandidatja e parë në radhët e socialistëve, e cila ka pranuar një debat me rivalët e saj, por jo me Erdit Hazizaj, por me vetë Sali Berishën. E ftuar në “Repolitix” në Report Tv me gazetarin Denis Minga, Bufi tha se është e hapur për çdo lloj debati duke thënë se është bindur për punën e saj.

“Do e pranoja debatin me Berishës dhe jo me zotin Hazizaj, jam në detyrë prej 8 vitesh, bashkëpunimi me qytetarët, jam e përkushtuar ndaj punës dhe jam aty vetëm për atë gjë dhe jam e bindur që qytetarët e Roskovecit e njohin. Nuk më duhet fare profile i kundërshtarit, unë shoh punën dhe objektivat e mi. Jam e hapur për çdo lloj debati. Berisha godet ata që nuk arrin dot, dhe këtë e tregon mbështetja e qytetarëve të Roskovecit”, tha Bufi, njëherazi edhe kryetare e Bashkisë së Roskovecit.

Në Report Tv, Bufi ka renditur punët e bëra për Roskovecin.

“Ka sera të shtuara në 50, ka kadi 200 ha të shtuara, ka një prodhim të shtuar të kulturës bujqësore, prodhohen 12 mijë tonë perime. 75% eksportohet jashtë vendit. Sot në Roskovec kemi arritur që nga qendra e fshatit në Bashi të jetë e asfaltuar dhe kemi shkuar në çdo lagje, Gati 90% e infrastrukturës në shkolla sot është në kushte ndryshe, kemi një godinë të përqendruar dhe kemi arritur që të ndryshojmë kushtet e mësimit”, shtoi ajo.

