Votimet për turqit jashtë vendit mbyllen më 9 maj. Pavarësisht se u ndaluan të bëjnë fushatë që nga referendumi i vitit 2017 për reformën kushtetuese turke, 100 zyrtarë dhe përfaqësues, kryesisht nga partia e Erdoganit, thuhet se bënë fushatë. Përmes Twitter-it, presidenti turk u kujtoi turqve jashtë vendit se qeveria e tij ka marrë gjithmonë parasysh shqetësimet e tyre dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë pas rizgjedhjes së tij, duke renditur premtimet e tij të fushatës për diasporën turke. Çfarë premtoi? Perspektiva që periudha e përdorimit të celularëve të huaj në rrjetin turk të zgjatet në 180 ditë.

Deri më tani celularët e huaj në Turqi bllokohen pas 120 ditësh nëse pajisja nuk është e regjistruar më parë tek autoritetet turke, për të cilën sigurisht duhet paguar një tarifë e lartë e telefonisë celulare. Gjithashtu do të lehtësohet importi i makinave nga jashtë në Turqi. Makinat e huaja do të mund të qëndrojnë jashtë Turqisë vetëm për 30 ditë në vend të 185 ditëve aktuale në vit pa u doganuar dhe riregjistruar në Turqi.

Erdogan premtoi gjithashtu se shërbimet konsullore për turqit jashtë vendit do të përmirësoheshin duke rritur numrin e stafit. Përveç kësaj, Turqia do të ftojë çdo vit dhjetë mijë turq të rinj nga jashtë, sipas një plani të saj. Ai gjithashtu do të përmirësojë përfaqësimin e turqve të emigrantëve në parlamentin turk, do të zhvillojë programe të veçanta strehimi për ta, do të sigurojë punësimin në Turqi të atyre të arsimuar jashtë vendit dhe do të negociojë marrëveshje dypalëshe për njohjen reciproke të shërbimit ushtarak.

“Ashtu si lideri ynë i partisë viziton çdo zonë elektorale në Turqi, ashtu edhe ne kemi udhëtuar në çdo cep të Evropës,” thotë Ridvan Uz, menaxheri i fushatës së jashtme të partisë. Deputeti socialdemokrat Masit Karaahmetoglou dhe përfaqësuesi i K.O. e SPD në Grupin e Miqësisë Gjermani-Turqi, po ndjek me sy kritik zgjedhjet turke në Gjermani. Erdogan “e arriti atë që kishte vendosur të bënte, për të përçarë komunitetin turk këtu,” thotë Karaahmetoglou.

Një poster zgjedhor i Presidentit Erdogan shkaktoi zemërim në Nuremberg, pavarësisht se është i ndaluar. Në poster Erdoghan shfaqet me dorën e djathtë mbi zemër dhe slogani “Doğru Zaman, Doğru Adam” (koha e duhur, njeriu i duhur). Sipas mediave, posterat janë vendosur në lagje të ndryshme të Nurembergut jashtë qytetit të vjetër. Vetë qyteti njoftoi se për shkak të fushatës zgjedhore, nga 22 prilli deri më 5 maj u miratuan vetëm 25 postera me përdorim të veçantë.

Burak Kapoor, një shkencëtar politik nga Essen, u shfaq i indinjuar. Është “moralisht shumë e dënueshme dhe një tallje me të gjitha viktimat e regjimit të Erdoganit që ne tani e shohim vazhdimisht figurën e tij në rrugët e Nurembergut”, tha Kopur për Frankfurter Rundschau. Vendimi i autoriteteve ishte “cinik dhe jashtëzakonisht budalla”. Në një njoftim të ri sot, autoriteti bashkiak i qytetit deklaroi se “udhëzimet për këtë çështje janë duke u rishikuar në funksion të zgjedhjeve të ardhshme të partive të huaja”.

