Presidenti i Bjellorusisë, Alexander Lukashenko raportohet se është shtruar me urgjencë në spitalin e Moskës gjatë një vizite në Rusi, pasi gjendja e tij shëndetësore është rënduar sërish. Lukashenko është sëmurë rëndë për herë të dytë këtë muaj në Moskë.

Thuhet se 68-vjeçari ishte shtruar në spital në një gjendje “kritike”, pasi u rrëzua gjatë një udhëtimi për të takuar aleatin e ngushtë Vladimir Putin. Pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve lokale për t’i dhënë fund spekulimeve me fotografi dhe video të kreut që kryente detyrën më 15 maj, mjekët po ngrenë sërish shqetësime shëndetësore. Zyra e tij më parë refuzoi të komentonte. Valery Tsepkalo, lideri i opozitës bjelloruse, tha: “Sipas informacioneve që kemi, të cilat kanë nevojë për konfirmim shtesë, Lukashenko – pas takimit me Putinin me dyer të mbyllura – u dërgua urgjentisht në Spitalin Klinik Qendror në Moskë, ku ndodhet tani”.

Gjendja e tij u vlerësua nga mjekët kryesorë rusë si “kritike”. Raportet thanë se avioni i tij u kthye në fluturimin një orë në Minsk, për të maskuar shtrimin në spital në Moskë.

Lukashenko është aleati më i afërt i Putinit për luftën në Ukrainë, megjithatë tashmë ka spekulime se ai mund të ishte helmuar nga shërbimet sekrete ruse, të cilat mund të kërkojnë një udhëheqës edhe më të bindur në krye në Minsk.

Kur u sëmur në fillim të këtij muaji, Lukashenko këmbënguli që të kthehej me nxitim në Minsk, mes thashethemeve se ai nuk u besonte mjekëve rusë, raporton”Daily Mail”.