Rusia po grumbullon akoma më shumë trupa pranë Ukrainës dhe një pushtim mund të ndodhë në çdo kohë, ndoshta para fundit të Lojërave Olimpike Dimërore të këtij muaji, tha Uashingtoni zyrtar pasditen e sotme.

Moska, nga ana e saj, reagoi ashpër ndaj diplomacisë perëndimore duke thënë se përgjigjet e dërguara këtë javë nga BE dhe NATO ndaj kërkesave të saj të sigurisë tregonin “mosrespekt”.

Imazhet satelitore të publikuara nga një kompani private amerikane treguan dislokime të reja ushtarake ruse në disa zona afër Ukrainës.

Në paralajmërimin e tij më të drejtpërdrejtë deri tani për amerikanët në Ukrainë që të largohen tani, Presidenti Joe Biden tha se nuk do të dërgonte trupa për të shpëtuar qytetarët amerikanë në rast të një sulmi rus.

“Gjërat mund të ndryshojnë për keq shumë shpejt”, tha Biden për NBC News.

Biden do të zhvillojë një telefonatë gjatë orëve në vijim për të diskutuar krizën me liderët e Britanisë, Kanadasë, Francës, Gjermanisë, Polonisë dhe Rumanisë, si dhe krerët e NATO-s dhe BE-së.

Biden u takua me këshilltarët e tij të sigurisë kombëtare në Shtëpinë e Bardhë gjatë natës së djeshme, tha një burim i njohur me takimin. Zyrtarët amerikanë besuan se kriza mund të jetë duke arritur një pikë kritike, me retorikën nga Moska që ashpërsohet, gjashtë anijet luftarake ruse që kanë arritur në Detin e Zi dhe më shumë pajisje ushtarake ruse që po mbërrijnë në Bjellorusi, tha burimi, raporton Reuters.

“Ne jemi në një dritare kur një pushtim mund të fillojë në çdo kohë, dhe për të qenë të qartë, kjo përfshin edhe ditët e Lojërave Olimpike,” tha Sekretari i Shtetit Antony Blinken. Lojërat e Pekinit përfundojnë më 20 shkurt, shkruan abcnews.al.

“Thënë thjesht, ne vazhdojmë të shohim shenja shumë shqetësuese të përshkallëzimit rus, duke përfshirë forcat e reja që mbërrijnë në kufirin ukrainas”, shtoi Blinken.

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Rusisë, Valery Gerasimov dhe kreu i Shefave të Përbashkët të SHBA, gjenerali Mark Milley zhvilluan biseda telefonike të premten, njoftoi agjencia e lajmeve Interfax, duke cituar një deklaratë të ministrisë ruse të mbrojtjes. Ata diskutuan sigurinë ndërkombëtare, shtoi agjencia pa dhënë detaje të mëtejshme.

Me përhapjen e alarmit, Japonia dhe Holanda gjithashtu u thanë qytetarëve të tyre të premten që të largoheshin menjëherë nga Ukraina. Misioni diplomatik holandez do të tërhiqej nga Kievi dhe do të zhvendosej larg nga kufiri rus në Lviv në perëndim të Ukrainës.

Rusia ka grumbulluar tashmë më shumë se 100,000 trupa pranë Ukrainës dhe këtë javë nisi stërvitjet e përbashkëta ushtarake në Bjellorusinë fqinje dhe stërvitjet detare në Detin e Zi.

Moska mohon planifikimin për të pushtuar Ukrainën, por thotë se mund të ndërmarrë veprime të paspecifikuara “ushtarake-teknike” nëse nuk plotësohen një sërë kërkesash, duke përfshirë premtimet e NATO-s për të mos pranuar kurrë Ukrainën anëtare dhe për të tërhequr forcat nga Evropa Lindore.

/b.h