Me debate ka vijuar seanca sot plenare, për lobimin rus në Partinë Demokratike. Kreu i Grupit Parlamentar në Taulant Balla u shpreh se kjo çështje është një shqetësim nga SHBA duke folur dhe për takimet e ambasadores me disa nga figura të politikës. Balla u shpreh me siguri se lobimet ruse përpos se kanë qenë brenda Partisë Demokratike për aq kohë sa mediat e huaja kanë publikuar shumë herë për 3 orë protestat e tyre. Balla gjithashtu u shpreh se Berisha ka qenë i përfshirë pasi Basha nuk do mundej kurrë të vepronte pa aporovimin e ish kryeministrit.

Është një çështje që na ka ardhru si shqetësim nga SHBA mua, Alibeaj, Mediut e Dodajt. Na ka ardhur një shqetësim nga Kim që lidhet me ndërhyrjen e aktorëve të huaj. Përfshirja e Rusisë me financimet e drejtpërdrejta ndajnjë force politike apo ndaj mediave të caktuara është një shqetësim që Kuvendin ta shqetësojë dhe të miratojmë sa më parë të gjitha meganizmat mbrojtës. Edhe Shqipëria nuk paskësh qenë nga sulme këtij lloji, ato janë sponsporizime ndaj partive politike apo në mediat e caktuara.- tha Balla

Spaho ndërhyn nga vendi:

Kur e kam ngritur unë këtë shqetësim kryetari yt që ke në krye na tha që gënjejmë. Ne jemi sot në kushtet kunë Malin e zi prokuroria dhe polica arrestojnë për spiunazh nga Rusia. Këta ende nuk kuptojnë është që nëse Kievi po goditet me raketa Rusia po godet demokracinë me mjete të tjera. Sulmi ndaj Ukrainës është një sulm kundër demokracisë dhe kundër vlerave të lirisë. Mund ta dëmtosh demokracinë edhe me parti politike, s’ka qenë fare e rastësishme, se nëse e mban mend mori Mondi, Sputnik dhe media të tjera të transmetonin 3 orë live nga protesta në Tiranë. A ishe ti kaq i rëndësishëm? Unë mendoj që në konferencën e parë të kryetarëve ne duhet të përfshijmë dhe këto çështje. Financimet politike dhe të fushatës zgjedhore janë çështje që duhen parë menjëherë. (…) S’ka burrë gjëjë që mos ta dijë që Sali Berisha është i përfshirë, po Luli s’flinte as gjumë pa marrë leje nga Berisha.- tha Balla.

Spaho mohoi deklaratën e Ballës duke iu kundërpërgjigjur me një akuzë ku thuhej se basha është mbrojtur nga socialistët duke i mbyllur çështjen në prokurori.

Spaho: Fjalët e shumta janë fukarallëk Taulnt, Personi që i përmendet emrin duhet të gjejë kurajon për të folur. Në PD s’kanë hyrë e s’kanë për të hyrë paratë nga oligarkët. Personi që ti ke frikë t’ja permëndësh emrin ka detyrim ligjor të thotë të vërtetën ju jeni ata që ia mbyllët çështjen./m.j