Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme publike plotësoi vakancat e krijuara në Këshillin e Bashkiak Has, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Aleanca Progresiste LZHK”, Hamit Sheta dhe Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Kristian Demokrate”, Silvana Kola.

Pasi miratoi raportin e gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021, KQZ ka vendosur të sanksionojë 103 subjekte politike dhe disa kandidatë politikë, të cilët kanë marrë pjesë në zgjedhjet e fundit vendore.

Komisioneri vendosi sanksione administrative ndaj partive politike:

1. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar;

2. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen;

3. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja Puntore Shqiptare”;

4. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar”;

5. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Punës Shqipërisë”;

6. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca Demokracia e Re”;

7. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Përparimi Kombëtar i Shqipërisë”;

8. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia e Blertë Shqiptare”;

9. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Uniteti Kombëtar”;

10. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia e Prosperitetit Demokratik të Shqipërisë”;

11. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Universale Shqiptare”;

12. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Liberale Shqiptare”;

13. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Ekologjike”;

14. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Socialpunëtore e Shqipërisë”;

15. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Socialreformiste e Shqipërisë”;

16. Gjobë në vlerën 60 000 lekpër “Partia Besëlidhja Kombëtare Demokratike Shqiptare”;

17. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja Demokratike për Vlera, Mirëqënie, Progres”;

18. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Alternative Republikane”;

19. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Konservatore”;

20. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Bashkimi Demokristian Shqiptar”;

21. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Bashkësia Kombëtare Shqiptare”;

22. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Triumfi i Legalitetit”;

23. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Rimëkëmbja Kombëtare”;

24. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Centriste Mirëqënies Popullore Shqiptare”;

25. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Pajtimit Kombëtar”;

26. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Komuniste e Shqipërisë (e rindërtuar)”;

27. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lidhja Kombëtare Shqiptare”;

28. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Alternativa Liberale e Shqipërisë”;

29. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Komuniste e Shqipërisë”;

30. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia e të Majtës Demokratike Shqiptare”;

31. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Ambientaliste”;

32. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca Nacionale Shqiptare”;

33. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja Monarkiste Demokrate Shqiptare”;

34. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare”;

35. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Demokrate e Re”;

36. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Mendimi i Djathtë Liberal”;

37. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Demokracia Paqësore e Shqipërisë”;

38. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca Socialiste Shqiptare”;

39. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Sigurisë Kombëtare Shqiptare”;

40. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Shpresa Demokrate”;

41. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori”;

42. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Demokratike Peza Gjirokastër e Shqipërisë”;

43. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Integrimit Social Kombëtar Shqiptar”;

44. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lidhja e Blertë”;

45. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja për të Drejtat e Njeriut”;

46. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Shqiptare Atdheu”;

47. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Demokracia e Re e Djathtë Shqiptare”;

48. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia e të Drejtave të Mohuara”;

49. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia e Çështjeve Shqiptare”;

50. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Fronti i Majtë”;

51. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Shqipëria e Re”;

52. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja Elitare Kombëtare”;

53. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Shqiptare e Rindërtimit”;

54. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare”;

55. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia e të Drejtave të Mohuara – e Re”;

56. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Lista për Shqipëri Natyrale”;

57. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca Kombëtare”;

58. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Progresi Social Kombëtar”;

59. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca për Europën”;

60. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Demokratike e Bashkimit Myslyman të Shqipërisë”;

61. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Ligj dhe Drejtësi”;

62. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia G99”;

63. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Toleranca e Re e Shqipërisë”;

64. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca Europiane Ekologjike”;

65. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca Arbnore Kombëtare”;

66. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja për Drejtësi e Shqiptarëve”;

67. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Personat me Aftësi të Kufizuar”;

68. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja Shqipëria e Re”;

69. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca për Barazi dhe Drejtësi e Shqipëtarëve”;

70. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lidhja për Drejtësi dhe Progres”;

71. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca Kuq e Zi”,

72. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Forca Rinia”;

73. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Shkodra 2015”;

74. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Sfida për Shqipërinë”;;

75. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja Demokratike Shqiptare”;

76. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Indipendentëve (Centriste) të Shqipërisë”;

77. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Nacional Demokrate e Shqipërisë”;

78. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lidhja Popullore Shqiptare”;

79. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Nacionaliste Shqiptare”;

80. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia e Djathtë Demokratike e Shqipërisë”;

81. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Drejtësia Shoqërore”;

82. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Progresi Demokratik”;

83. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Mbrojtja e të Drejtave Kombëtare”;

84. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia e Re Socialiste e Shqipërisë”;

85. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Ideali Demokratik Shqiptar”;

86. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja për Demokraci”;

87. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Ideali Komunist”;

88. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia e Biznesit Shqiptar”;

89. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca Popullore për Drejtësi”;

90. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Bindja Demokratike”;

91. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Demokratike”;

92. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Zgjidhja”;

93. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Balli Kombëtar”;

94. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Kristian Demokrate”;

95. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë”;

96. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Integrimi Social Kombëtar Shqiptar”;

97. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Sigurisë Kombëtare Shqiptare”;

98. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia e të Drejtave të Mohuara – e Re”;

99. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Ligj dhe Drejtësi”;

100. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Aleanca Popullore”;

101. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Aleanca Kuq e Zi”;

102. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Shkodra 2015”;

103. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Aleanca Europiane Ekologjike”;

Gjithashtu, u miratua edhe raporti i gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022.

Komisioneri vendosi t’i propozojë Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative ndaj:

1. Gjobë në vlerën 3 000 000 lekë për partinë politike “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Gjobë në vlerën 3 000 000 lekë për partinë politike “Partia Demokratike” (neni 23/4, pika 3 të ligjit “Për Partitë Politike”);

3. Gjobë në vlerën 500 000 lekë për partinë politike “Partia Demokratike”(neni 173, pika 3 të KZ);

4. Gjobë në vlerën 100 000 lekë për partinë politike “Partia Demokratike”(neni 173, pika 8 të KZ);

5. Gjobë në vlerën 92.775 lekë për kandidaten për kryetare bashkie të Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Emirjana Sako dhe kalimin e fondeve të marra për llogari të KQZ-së, sipas nenit 173, pika 5 të KZ;

6. Gjobë në vlerën 120.590 lekë për kandidatin për kryetar bashkie të Partisë Socialiste e Shqipërisë, z. Edison Memolla dhe dhe kalimin e fondeve të marra për llogari të KQZ-së sipas nenit 173, pika 5 të KZ;

7. Gjobë në vlerën 91.420 lekë për kandidatin për kryetar bashkie të Koalicionit Shtëpia e Lirisë, z. Bardh Spahia dhe dhe kalimin e fondeve të marra për llogari të KQZ-së sipas nenit 173, pika 5 të KZ;

8. Gjobë në vlerën 415.000 lekë për kandidatin për kryetar bashkie të Koalicionit Shtëpia e Lirisë, z. Ardian Muka dhe kalimin e fondeve të marra për llogari të KQZ-së sipas nenit 173, pika 5 të KZ.

Sanksione janë vendosur dhe për disa media./m.j