Lideri çeçen Ramzan Kadyrov ka ftuar Presidentin e Turqisë Rexhep Tajip Erdogan që të mos japë asnjë kontribut në evakuimin e njerëzve që ndodhen në fabrikën e çelikut “Azovstalit”, në Mariupol.

“Nëse myslimanët rusë do të habiteshin me lajmin se dronët Bayraktar kanë furnizuar Ukrainën nga një vend mysliman, imagjinoni se si mund të reagonin nëse Turqia do të ishte gati të ndihmonte në evakuimin e grupeve të kundërshtarëve të Islamit”, kështu deklaroi Kadyrov në faqen e tij në Telegram./m.j