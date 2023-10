Kreu i Çeçenisë, Ramzan Kadyrov deklaroi se Fondacioni Akhmat Kadyrov do të japë ndihma për 20 mijë familje palestineze, teksa foli për situatën në Rripin e Gazës.

“Pothuajse e gjithë bota nuk dëshiron të dëgjojë zërat e fëmijëve të varfër palestinezë. Tani ata po kthehen nga unë me shpresën se do të dëgjohen. Fondi publik ‘Akhmat Kadyrov’, si më parë, do t’u ofrojë të gjithë ndihmën e mundshme vëllezërve tanë nga Palestina. Në këtë fazë tashmë është përgatitur masa e ndihmës për 20 mijë familje”, ka shkruar ai në një postim në Telegram.

Konflikti midis Izraelit dhe grupit Hamas në Gaza filloi më 7 tetor kur grupi palestinez nisi shkrepjen e raketave drejt Tel Avivit, duke mobilizuar madje edhe luftëtarët e tij në komunitetet jugore izraelite. Si shenjë hakmarrjeje, Izraeli nisi bombardimin e Rripit të Gazës për të “eliminuar” Hamasin.

Vlen të theksohet se mbi 8,000 njerëz janë vrarë deri më tani në Gaza që kur kanë filluar luftimet.

