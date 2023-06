Tre punonjës të burgut të Peqinit janë pezulluar nga detyra, pas dyshimeve se kanë lejuar futjen e lëndëve narkotike në qeli kundrejt parave. Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan ka caktuar masën “Ndalimi i daljes jashtë shtetit” dhe “Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik” ndaj

S.G me funksion punonjës i rolit të mesëm në IEVP Peqin, S.G me funksion punonjës i rolit bazë në IEVP Peqin dhe Xh.B me funksion punonjës i rolit bazë në IEVP Peqin.

Sipas hetimeve, në një kohë të gjatë dhe në periudha të ndryshme, kanë përfituar vlera monetare në këmbim të kalimit të lëndëve narkotike. Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm në Sistemin e Burgjeve ka dokumentuar të paktën tri raste të tilla.

Ndërkohë, burime për gazetaren Anila Hoxha thonë se nën hetim janë edhe disa punonjës të tjerë.

/f.stafa