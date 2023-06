Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës pas rrëmbimit të tre pjesëtarëve të Policisë së Kosovës nga forcat serbe ka kërkuar dorëheqjen e ministritë të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla.

Sipas AAK-së, skena e rrëmbimit të këtyre tre policëve ishte poshtëruese dhe fyese, prandaj kërkoi nga bashkësia ndërkombëtare që të ushtrojë presion mbi Serbinë për lirim sa më të shpejtë të këtyre tre zyrtarëve policorë.

Pas mbledhjes së kryesisë kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj tha se kryeministri Kurti po rrezikon arritjet e Kosovës. Sipas tij është momenti që qoftë me mocion, apo forma të tjera të ndalohet ai dhe qeverisja e tij.

“Lajm i keq rrëmbimi i tre policëve të Kosovës nga organet e sigurisë së Serbisë ishte fyese dhe poshtëruese skena e kidnapimit të Policisë sonë e përdhosjes së institucioneve tona të uniformës tonë me këtë rast kërkojë që të lirohen menjëherë policët. Lusim bashkësinë ndërkombëtare që të ushtroj presion mbi Serbinë për lirimin e tyre për kthimin në familje dhe kthimin në vend. Dhe që akte të tilla të mos përsëritën më kurrë.

E ftojmë ministri Sveçla në përgjegjësi në dorëheqje sepse sot është përdhosur uniforma e institucionit të Policisë së Kosovës…Kurti po e rrezikon rezistencën e Republikës dhe po synon tutje në shkatërrimin e mëtejmë të arriturave deri tash rezultati i kësaj besoj se është koha e duhur që të krijohet një moment dhe përkrahje kritike për ta ndal Kurtin mocioni por edhe çdo formë tjetër mos me lejua mos me i përkeqësuar pasojat në stabilitet dhe marrëdhëniet tona me aleatët tonë të sigurisë“, tha ai.

Lideri i AAK konsideroi se ideja se Kosova ka dalë fitues duke arrestuar kriminelë në veri është mashtrim.

“Ideja se jemi fitues dhe po arrijmë fitore dhe po e shtrijmë rendin dhe ligjin se po arrestojmë kriminelë në veri është mashtrim. Ne do të ishim fitues sikur të validoheshin njësitë e ushtrisë sonë në “Defender 23”…Ne po shkojmë kah dobësimi i fuqisë sonë të brendshme dhe kjo shkak i Kurtit i lus të gjithë që të bashkohemi ta krijojnë masën kritike momentin kritik ta ndalim Kurtin në mënyrë që të ndalim rreziqet e reja dhe pasojat e reja për Kosovën”, u shpreh Haradinaj.

Ish-kryeministri Haradinaj hedh dyshime se me këto veprime Kurti është spiun i Serbisë. Sipas tij, e vetmja mënyrë që kryeministri, Kurti ta rikthejë fuqinë e Kosovës është rikthimi i aleancës me Amerikën dhe NATO-në.

“E vetmja mënyrë Kurti me rikthye fuqinë e Kosovës është me rikthye aleancën me Amerikën dhe NATO janë humbëse fitoret e vogla që na ndajnë nga aleanca e madhe. Vende shumë më të fuqishme se Kosova i kushtojnë rëndësinë aleancës me NATO dhe Amerikën një vend i vogël si ne me sfida të sigurisë nuk kemi në asnjë situatë…

Shtrohet edhe një pyetje tjetër që vërtetë ne jemi duke dyshuar a është një spiun i Serbisë ka bazë reale kushdo në botë e di që Kosova humb nëse nuk e ka besimin e Aleancës Veri-Atlantike, NATO dhe Amerikës kush është njeri që çdo ditë e prish keq e më keq aleancën me NATO dhe Amerikën… Ky ose është spiun i Serbisë, i aleatëve të Serbisë, ose është aq në zor me mbet në pushtet sa me fsheh qeverinë e tij humbëse të zhytur në korrupsion dhe nepotizëm atëherë po kërkon shpëtimin tek kriminelët”, tha ai.

Policia e Kosovës ka deklaruar se tre zyrtarë kufitar janë rrëmbyer nga forcat serbe gjatë një patrullimi në zonën kufitare në veri të Kosovës.

Policia ka bërë të ditur se njësia policore ka qenë duke patrulluar thellë brenda territorit të Kosovës për të parandaluar shfrytëzimin e rrugëve ilegale./m.j