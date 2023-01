Nënkryetarja e Bashkisë së Tiranës, Anisa Ruseti i është përgjigjur deklaratës së Partisë së Lirisë lidhur me familjet e prekura nga procesi i rindërtimit në Kombinat. Përmes një postimi në rrjete sociale, Ruseti ka sqaruar se ishte pikërisht partia e Ilir Metës ajo që e bllokoi kantierin e rindërtimit dhe vonoi punimet në Kombinat, pasi hapën 22 padi në gjykatë, të cilat më pas i humbën.

Nënkryetarja Ruseti siguron se familjet që aktualisht e marrin bonusin e qirasë dhe jetojnë në banesa më të sigurta, do t’i marrin shtëpitë e tyre në pallatet e reja.

“Sikur të mos mjaftonte bllokimi që kukullat e Ilir Metës i bënë kantierit të rindërtimit në Kombinat, duke hapur 22 padi, e duke i humbur të gjitha, tani kanë kurajo të kërkojnë llogari pse nuk u hap kantieri!? Fiks si Zhvejku kur thoshte: “Ç’më duhet mua çfarë them unë”! Familjet që aktualisht e marrin bonusin e qirasë dhe jetojnë në banesa më të sigurta, do t’i marrin shtëpitë që ua bllokoi LSI-ja. Kurse LSI-PL do të mbetet në koshin e historisë”, shkruan ajo.

/a.r