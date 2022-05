Kryetari i Këshillit Kombëtar të PD, Edi Paloka dha një porononcim për mediat pak para se të niste procesi i numërimit të votave për anëtarët e rinj të Kryesisë së PD.

Paloka u shpreh se është hera e parë që “në një votim brenda partisë të zhvillohet gjithçka e digjitalizuar.

Cdo votë do numërohet e do pasqyrohet në ekran, që kush ka kandiduar e kush është i interesuar të ndjekë procesin në transparencën më të plotë. Ky është një akt që nesër kur të jemi në pushet do e shtrijmë në gjithë Shqipërinë”.

Përfundoi pak pas orës 13:00 votimi i anëtarësisë së Këshillit Kombëtar të PD, për të zgjedhur 20 emrat e rinj të Kryesisë.

Në orën 13.30 nisi numërimi elektronik ku çdo votë transmetohet live.

Sipas Komisionit të Rithemelimit, “risi e këtij procesi zgjedhor është numërimi elektronik i çdo flete votimi i cili ndodh për herë të parë në partitë politike shqiptare. Pas shfaqjes në ekran, çdo votë do të kalojë në kohë reale në tabelën përmbledhëse nga ku do të mësohen emrat fitues të anëtarëve të rinj të Kryesisë së Partisë Demokratike”.

g.kosovari