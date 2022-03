Deputetët e PS do i bashkohen ministrave për kontrollin e situatës së rritjes së çmimeve. Kryetari i grupit Parlamentar të PS, Taulant Balla tha se masat e parashikuara në Paketën e Asistencës Sociale, respektimi i tyre do të kontrollohet në terren nga deputetët e PD.

“Aktet Normative kanë hyrë tashmë në fuqi dhe po zbatohen. Deputetët do t’;i bashkohen ministrave për të certifikua masave të marra nga qeveria për të kontrolluar respektimin e çmimeve, qoftë ato të karburanteve dhe qoftë ato ushqimore. Edhe grupi parlame4ntar nuk mund të jetë i përjashtuar nga një axhendë intensive kontrolli në më shumë 300 njësi administrative në të gjitha bashkitë në mënyrë që këto masat e marra.

Nesër do të kemi në Kuvendin e Shqipërisë një mocion me debat, të iniciuar nga grupi Parlamentar të Partisë Demokratike. Debati do të zgjasë 3 orë ku secili nga grupet do të ketë peshën që i takon. Me të mbaruar seanca nesër të gjithë deputetët e grupit parlamentar të PS do të jenë në territori”, tha Balla.

/b.h