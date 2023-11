Deputeti demokrat, Agron Gjekmarkaj, është skeptik ndaj marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Italisë për kampet e refugjatëve, duke ngritur pyetjen “kujt i duhet kjo”. Gjatë diskutimit për marrëveshjen që u firmos pak ditë më parë mes kryeministrit Edi Rama dhe homologes Giorgia Meloni, Gjekmarkaj u shpreh se është e paqartë se çfarë përfiton Shqipëria.

Sipas tij, marrëveshja nuk është pritur mirë nga italianët.

“Duhet t’i jemi mirënjohës Italisë për çfarë ka bërë për ne në këto 32 vite. Por vetë shoqëria italiane, nuk priste këtë gjë prej nesh. Në Itali, pati akuza për racizëm të dyfishtë të qeverisë italiane. Racizëm për refugjatët dhe për Shqipërinë.

Nuk e kam të qartë pse vetëofrohet Shqipëria? Nëse bëhet fjalë për toka, Italia ka toka plot. Nëse është çështje që Italia të ikë nga ligjet e veta, e kam të vështirë ta pranoj”.

As nga lezhjanët nuk është pritur mirë kjo marrëveshje, tha Gjemarkaj.

“Nuk e kuptoj se çfarë fiton Shqipëria. Në Lezhë, kjo nuk është mirëpritur. Krijohet një geto në një zonë turistike. Do të jetë një kamp i hapur.

Një shqetësim i Evropës këto kohë është eksportimi i terrorizmit. Si do t’i trajtojë Shqipëria problemet e të drejtave të njeriut. Nuk di t’i vë një emër. Nëse bëhet si investim personal i kryem, pse duhet të bëhet kjo me shpenzimet e Lezhës. Ne pritëm afganët, por ata ikën nga lufta. Ishin njerëz të elitës. Pse t’i presë Lezha të gjithë?”

Nuk e di se kujt i shërben kjo, shtoi më tej deputeti.

Sipas marrëveshjes, kampet e refugjatëve do të ndërtohen në Gjadër të Lezhës.

Pala shqiptare i njeh palës italiane të drejtën për përdorimin e zonave, të cilat jepen pa kundërshpërblim për të gjithë kohëzgjatjen e këtij protokolli. Pala shqiptare e dhe ajo italiane bien dakord se numri i përgjithshëm i migrantëve, nuk mund të jetë më i lartë se 3.000.

Kampet menaxhohen nga pala italiane. Autoritetet kompetente shqiptare lejojnë hyrjen dhe qëndrimin në territorin shqiptar të migrantëve, me qëllimin e vetëm të kryerjes së procedurave kufitare apo të riatdhesimit, të parashikuara nga legjislacioni italian e evropian.

Hyrja e migrantëve në ujërat territoriale dhe në territorin e Republikës së Shqipërisë do të kryhet ekskluzivisht me mjetet italiane dhe shpenzimet do të mbulohen nga Italia, që do të krijojë edhe qendra shëndetësore për ta.

/a.r