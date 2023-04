Një Barbie me sindromën Down është modeli i fundit i kukullës që pëlqehet aq shumë nga vajzat e vogla. Gjigandi amerikan i lodrave është përballur më herët me shumë kritika, pasi thuhej se Barbie tredicionale nuk përfaqësonte femrat e vërteta dhe jepte idenë e gabuar të “gruas perfekte”.

Kështu vitet e fundit kompania ka krijuar kukulla me aparat dëgjimi, gjymtyrë protetike dhe karrige me rrota.

Qëllimi i Mattel ishte që “të gjithë fëmijët ta shihnin veten në Barbie” si dhe “të luanin me kukulla që nuk duken si vetja”. Kukulla origjinale Barbie e lançuar në vitin 1959 kishte këmbë të gjata, një bel të vogël dhe bravë bionde që rrjedhin.

Disa aktivistë kërkuan që Barbie të përfaqësonte një imazh më realist të trupit, ndërsa disa njerëz me aftësi të kufizuara thanë se kukullat nuk ishin të ngjashme. Në vitin 2016 Mattel publikoi Curvy Barbie, Tall Barbie dhe Petite Barbie , si dhe një gamë të gjerë tonesh lëkure që pasqyrojnë shumë etni të ndryshme.

Lisa McKnight, drejtuese globale e Barbie & Dolls në Mattel tha se shpresonte që kukulla e re do të ndihmonte “të mësonte mirëkuptimin dhe të ndërtonte një ndjenjë më të madhe ndjeshmërie, duke çuar në një botë më të pranueshme”.

Mattel tha se ka punuar ngushtë me Shoqërinë Kombëtare të Sindromës Down (NDSS) për të siguruar që kukulla e saj e fundit të përfaqësonte me saktësi një person me sindromën Down.

Kukulla ka një kornizë më të shkurtër dhe një bust më të gjatë dhe fytyra e saj është më e rrumbullakët me veshë më të vegjël, një urë të sheshtë të hundës dhe sy në formë bajame, të cilat të gjitha mund të jenë karakteristika të grave që kanë gjendjen gjenetike.

Fustani me mëngë të fryra është i verdhë dhe blu, ngjyra që lidhen me ndërgjegjësimin për sindromën Down.