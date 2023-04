Kiara Tito dhe Luiz Ejlli janë emrat më të komentuar në publik përgjatë këtyre muajve të fundit.

Dyshja të cilët u njohën brenda shtëpisë së BigBrother VIP nisën romancën e tyre e cila po vazhdon ende.

Mirëpo në rrjet është përfolurshumë dhe ish-lidhja e moderatores me këngëtarin e njohur Butrint Imerin.

Ditën e sotme ka qenë i ftuar në “Top Albania Radio”, Dj Adam Reeves, i cili njihet si mik i ngushtë i këngëtarit nga Kosova.

Muzikanti komentoi dhe zërat për një hyrje të tij në BBVIP, ndërsa u shpreh se ka marrë ftesë.

Ndër të tjera, ai tha se u shpreh se Butrinti ka pasur një presion të madh nga media gjatë lidhjes me Kiarën, ndërsa moderatorja ka qenë më mirë me këngëtarin dhe lidhjen me Luizin e shikon vetëm për interes.

/s.f