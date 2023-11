Presidenti serb Aleksandër Vuçiç ka paralajmëruar javë dhe muaj të vështirë sa i takon çështjes së dialogut, pasi sipas tij perëndimi po bën çdo gjë që Serbia të njohë Kosovën si shtet i Pavarur.

Megjithatë ai përsëriti qëndrimin e tij se nuk do ta pranojë një gjë të tillë.

ALEKSANDËR VUCIC / PRESIDENT I SERBISE

“Ne do të jemi nën presion, ata do të përdorin dhe keqpërdorin situatën që Serbia ka diçka për të humbur, prandaj i vendosin shqiptarët nën sanksione që nuk janë aq serioze dhe në fakt po shantazhojnë Serbinë. Por unë nuk do të nënshkruaj. E kam thënë 1000 herë, madje në vendet më të vështira, përballë Macron, Scholz, Borell dhe Mirosllav Lajçak”