Historia e popullit shqiptar po rishkruhet duke i’u përshtatur brezit të ri të lexuesve që kërkojnë.

“Duke u nisur nga fakti që kemi të bëjmë me një tekst normativ, janë grupuar katër njësi. Për antikitetin që e drejtoj unë, për mesjetën që e drejton Pëllumb Xhufi, për mesjetën osmane deri në 1912, Ferit Duka dhe Paskal Milo ka periudhën nga 1912 deri në 1990. Besoj se nga mesi i vitit që vjen do të kemi gati vëllimin e parë që nga prehistoria e deri kur shfaqen arbërit.”

Studiuesit vërejnë se tekstet shkollore duhet të trajtohen me seriozitet, të jenë akademike e të miratuara në kuptimin e diskutimit shkencor.

“Sipas llojit të ministrit, njëherë hiqet letërsia, bëhet fakultative, pastaj historia, bëhet me tekste alternative, pastaj me tekste të një shtëpie botuese që ftohet me tender, autorë që nuk kanë grada shkencore, nuk janë të sprovuar për dijet dhe vizionin e tyre historik. Me daljen e vëllimeve të reja besoj se ministria e arsimit dhe kulturës do kenë tekste shumë të mira orientuese.”