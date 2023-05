Kuvendi miratoi sot rritjen e pagave për administratën prokurorët e gjyqtarët, si edhe për vetë qeverinë dhe kryeministrin. I ftuar në Report Tv, për të folur lidhur me këtë çështje, avokati Adratik Lapaj tha se kjo rritje pagash nëse ishte e sinqertë nga ana e qeverisë, do duhej të ishte bërë para zgjedhjeve.

Në emisionin ‘Studio Live’ me gazetarin Arbër Hitaj, Lapaj tha se një shtet ndërtohet me rroga, e pikërisht për këtë arsye funksionarët duhet të jenë të mirëpaguar. Por sipas tij, duhet të ketë një balancë mes pagave të funksionarëve dhe qytetarëve të thjeshtë. Sa i takon dyfishimit të pagave për ministrat, ai thotë se kur bëhen llogaritë për rritjen e pagës, nuk dihet diskutuar se një ministër është i korruptuar, por se si do e bënte jetën me atë pagë që ka.

“Pse nuk e bënë para zgjedhjeve. Po pak ditë pas zgjedhjeve. A është e sinqertë, ta bënin pa zgjedhjeve. Kjo nuk më qëndron mirë. Kam thënë gjithmonë, këtu mund të thonë populsit si të duan, shteti ndërtohet me rroga. Shteti cilësor ndërtohet duke mirëpaguar funksionarët e vet.

Ne kur bëjmë llogaritë, x ministër është i korruptuar, duhet të llogarisim si do jetonte një ministër dhe nuk është i korruptuar, shteti ndërtohet me rroga të mirëpaguara në çdo doktor, nga mjeku, tek gjyqtari se rikthehen në buxhet shumëfish kur performon. Problemi është që shteti të paguhet mirë, po edhe qytetari i zakonshëm të trajtohet me dinjitet dhe të paguhet mirë, që nga pensionit. Të këtë një balancë logjike. Kur thua u rritën rrogat do thoja duhet të rriten në të gjithë sektorët”, tha Lapaj në Report Tv.

Të njëjtin mendim ndan edhe analisti Agim Baçaj, i cili thotë se kjo rritje duhet të bëhej para zgjedhjeve.

S’duhet të krijojmë urrejtje meqë u rritën pagat. Për mua pagat e atyre që kanë përgjigja dhe marrin përgjegjësi nesër para ligjit duhet të jenë mirëpaguar, do ishte më e ndershme të merrej para zgjedhjeve.

Avokati Adriatik Lapaj i ftuar në Report Tv tha se ka nisur rrugëtimin për krijimin e një partie të re politike./m.j