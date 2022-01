“PD tashmë dihet se është në një krizë që në datën 8 janar kulmoi shumë shëmtuar. Ndjeva shumë trishtim dhe turp që partia ime të jetë në atë situatë. Në fotografi të kësaj partie ka ngjarje shumë të lavdimshme dhe kjo është më e shëmtuara. Se disa kolegë të mi disa brenda ishin dhe disa jashtë dhe komunikoja me të dy dhe këta do kapeshin me duar me njeri-tjetrin, dhe kjo të krijon dhimbje sepse nuk ka më projekt opozitar mes atyre njerëzve që deri pak më parë ishin elita politike. Nuk di ta krahasoj krizën psikologjike të PD por kur i shikon rrënimin psikologjik që vjen dhe nga humbja është e trishtueshme sepse nuk mund të dalë asgjë propozuese nga ky nivel”, tha ai për MCN Tv.