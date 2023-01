Një ministër britanik ka pranuar se dyqind fëmijë azilkërkues që ishin vendosur në hotelet e drejtuara nga Home Office janë zhdukur. Sipas tij, kanë humbur 13 fëmijë nën moshën 16 vjeç dhe një pjesë e madhe e fëmijëve të humbur janë shqiptarë. Lajmi është bërë i ditur nga ministri i Brendshëm Simon Murray para Dhomës së Lordëve.

Zbulimi vjen pasi Observer raportoi se një sinjalizues nga një hotel i Home Office në Brighton e kishte konfirmuar faktin se disa fëmijë ishin rrëmbyer nga rruga jashtë hotelit dhe ishin futur me dhunë në makinë.

Departamenti u paralajmërua nga policia se banorët e pambrojtur të hotelit, fëmijë azilkërkues që kishin mbërritur së fundmi në MB, shumica prej tyre me gomone , pa prindër apo kujdestarë do të ishin në shënjestër të rrjeteve kriminale. “Home Office nuk ka fuqi të ndalojë fëmijët e pashoqëruar azilkërkues në këto hotele dhe ne e dimë se disa prej tyre zhduken. Shumë prej tyre që zhduken janë gjurmuar më pas” është thënë nga homë Office. Gjithashtu, ai tha se 88% e 200 fëmijëve, 176 ishin me origjinë shqiptare dhe tha se po shpreson që qeveria të heqë dorë nga përdorimi i hoteleve për fëmijët sa më shpejt të jetë e mundur.

Ka gjashtë hotele të Home Office për fëmijët azilkërkues të pashoqëruar, duke përfshirë atë në Brighton. OJQ-të kanë ngritur vazhdimisht shqetësime për fëmijët që zhduken nga strehimi dhe kanë ofruar të ndihmojnë Home Office për t’i mbajtur ata të sigurt, por qeveria i ka refuzuar këto oferta. Philip Ishola, shefi ekzekutiv i organizatës kundër trafikimit të fëmijëve Love146, e cila ka paralajmëruar për rrezikun e vendosjes së fëmijëve të pashoqëruar në hotele që kur Home Office filloi t’i përdorte ata, tha se Home Office hodhi poshtë ofertën e saj për të vlerësuar një hotel në Brighton.

“Kjo është më shumë se një vit më parë dhe atëherë ishte e qartë se kishte shqetësime serioze për sigurinë e të rinjve në këto hotele. Që atëherë, Home Office është paralajmëruar në mënyrë të përsëritur se fëmijët po zhduken, potencialisht për t’u trafikuar dhe shfrytëzuar, megjithatë këto shqetësime janë injoruar,” tha ai.

Bella Sankey, një këshilltare laburiste në Brighton and Hove, tha: “Këta fëmijë duhet të gjenden. Ne gjithashtu kemi nevojë për një hetim të plotë për të vendosur shkallën e plotë të përgjegjësisë politike dhe institucionale për këtë keqbërje të neveritshme.”

Policia e Sussex-it bëri të ditur se ata arrestuan dy burra të dyshuar për trafikim njerëzor pasi fëmijët që qëndronin në një hotel u panë duke u futur në makinën e tyre. Një zëdhënës tha se ata nuk kishin marrë asnjë pretendim për rrëmbim.

Që kur Home Office filloi strehimin e azilkërkuesve në hotele në Brighton dhe Hove në korrik 2021, 137 fëmijë të pashoqëruar janë raportuar të zhdukur, tha zëdhënësi i policisë. Prej tyre, 60 janë gjetur dhe 76 raste mbeten në hetim./m.j