Blogerja shqiptare Ion Daci ka reaguar pas artikullit të mediave britanike, ku shruanin se ajo përdorej nga bandat për të reklamuar pasaportat false për hyrjen ilegalisht të shqiptarë në Britaninë e madhe.

Ajo ka shpërndarë në rrjetin social TikTok bisedën e zhvilluar me gazetaren britanike duke i treguar se i kanë shkaktuar krisje në marrëdhënien me partnerin, teksa është në pritje dhe të një fëmije.

25-vjeçarja Ion Daci gjatë bisedës shpjegon se nuk ka asnjë lidhje me personin që ka faqen që merret me pasaporta dhe karta bankare, por thjesht donte ta ndihmonte për të fituar ndjekës.

Ion Daci: Thjesht shpërndava faqen. Më kërkoi ta ripostoja. Çfarë do të thuash pse e shpërndava faqen e tij? Ma kërkoi! A ke llogari në Tik Tok? Nëse do isha gabim, pse s’ma thotë policia?

Gazetarja: Ule zërin.

Ion Daci: Nuk mund ta ul zërin sepse së shpejti do sjell në jetë një fëmijë dhe më bëtë të ndihem si kriminele. Ju as nuk u përpoqët të më kontaktonit. Thotë se kush dëshiron patenta apo karta banka ta kontaktojë. Nuk e njoh, ishte thjesht një postim dhe e cilësoni si kriminele. Lëre këtë, po jeta luksoze? Ku e patë jetën luksoze? Ju mendoni se policia nuk do më fuste në burg nëse do isha duke e bërë atë gjë?

Telefoni im po hetohet se nuk kam asgjë të bëj me këtë dhe nëse kam fshirë diçka, do e zbulojnë. Jetoj në Britani dhe kam çdo gjë zyrtare. U ndava nga i dashuri im prej këtij lajmi dhe dua të kem emrin tim mbrapsht. Nuk e dija sa serioze ishte kjo. Nuk e dija që do të bëhej kaq e madhe. Se kuptoj pse duhet të bëhem kriminale për këtë gjë?

Gazetarja: Ti po thua që është normale të kesh karta bankare?

Ion Daci: Ti po bën punën e policit tani?

Gazetarja: Ti po thua që është normale.

Ion Daci: Këtë më pyeti dhe policia. Unë dua që të më tregoni çfarë do të ndodhë. Nuk keni pse më bëni këto pyetje. Unë mendoja se ishte normale. Më tha një vajzë që bën foto, a mund ta postosh që të bëj ndjekës? Po patjetër i thashë. Ishte i njëjtë si ky rast.

Gazetarja: Pra donit thjesht ta ndihmonit?

Ndërkohë ka patur dhe një reagim për ndjekësit e saj.