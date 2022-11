Këtë të diel në rubrikën “Shihemi në gjyq” në emisionin “E diela Shqiptare” nënë e bir ishin përballë njëri-tjetrit, pasi Zamiri i cili e ka ndërtuar jetën e tij në Itali do që ta marrë edhe nënën me vete. Mirëpo nëna e tij zonja Adile, nuk pranon të largohet pasi ajo është shumë e lidhur me shtëpinë e ndërtuar nga i ati dhe do që me çdo kusht të marrë një pjesë të asaj që i takon.

Duke treguar për këtë situatë, ajo ka treguar se shtëpinë e vjetër, e ka shembur e motra, e cila në atë truall ka ndërtuar shtëpinë e saj, të cilën do edhe që ta legalizoj. Por me këtë motër zonja Adile duket se ka pasur konflikte të tjera dhe e akuzon se ajo merrej me magji dhe madje sipas saj e motra ka qenë shkaktare edhe për vdekjen e burrit të saj.

Zonja Adile: Të tregoj një rast tjetër, për tre muaj ma futën burrin në dhe, për tre muaj…

Eni Çobani: Me magji?!

Zonja Adile: Burri im ishte për mrekulli, ç’kishte burri im? Ai hante, pinte si derr, se lija unë atë të punonte, punoja vetë 24 orë, me bukë me gjellë me Pazar, të gjitha i bëja unë.

Eni Çobani: Po pse vdiq?

Zonja Adile: Po hë pse vdiq? “Më dhemb një çik këtu”, tha. Thash unë, “qyqja ça ke që po vë jastëkun?” Ora 2 e natës. Ça ke i thashë që po vë jastëkun këtu? “Ku di unë se ça po më dhemb këtu“, tha. Unë i dhashë një kokërr, meqë kam qenë infermiere për 50 vjet, i dhashë një kokërr. Ja i tha gocës e shikon mami si më shpëtoi? Mirëpo nuk rrija e qetë dhe shkuam në vend tjetër. I bën kontrast edhe na thirri ishte ky, isha unë dhe goca. “Hajdeni këtu, ky mbaroi!”, na tha “Çfarë flet mo?! Mbaroi!” Ai ishte për mrekulli, po fliste!

Eni Çobani: Sëmundja edhe ndodh. Ndodh sëmundja nuk është e lidhur vetëm me zonjën Sheqere. Sheqerja i ka hedhur ndonjë gjë apo si?

Zonja Adile: Vinte çdo ditë moj zonja Eni, përditë te dera ime në 5:00 të mëngjesit dhe i binte ziles. Dilja unë e shikoja vendin të lagur.

Eni Çobani: Para derës?

Zonja Adile: Para derës.

Eni Çobani: E shkelje, normal.

Zonja Adile: Po e shkelnim se ç’do bënim. Ça ke moj, i thosha, ça do te unë?

Ardit Gjebrea: Dëgjo po pse do i bënte motra gjithë këto gjëra ty, se një motër që i bën gjithë këto gjëra një motre s’ma pret mendja.

Zonja Adile: Kjo nuk ka bërë vetëm këto, kjo i ka bërë të gjitha të zezat.