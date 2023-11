Që pas largimit nga politika, ish-kryeministrja e Finlandës Sanna Marin e ka mbushur Instagramin me momente të shkujdesura nga jeta e saj. “Foto të zgjedhura rastësisht nga udhëtimet e mia të fundit”, është titulli i albumit të saj të fundit.

Ish-liderja e socialdemokratëve finlandezë duket se e ka marrë si të mirëqenë udhëtimin në jetën e saj të re si beqare dhe nuk ngurron të ndajë me ndjekësit as foto me rroba banje apo pantallona të shkurtra të shkurtra. Ajo që vihet re është se është në formë mjaft të mirë fizike.

Realiteti i ri i Marin përfshin një ndryshim rrënjësor jo vetëm në jetën e saj profesionale, por edhe në atë personale, pasi pak muaj më parë ajo bëri kërkesën për divorc nga bashkëshorti i saj prej tre vitesh, Markus Räikkönen.

/a.r