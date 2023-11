Ish-deputeti i Rithemelimit, Luçiano Boçi gjatë një lidhje skype për ‘Studio Live’ me gazetarin Arbër Hitaj në Report Tv ka refuzuar të debatojë me sekretarin e PD-së për Çshtjet Ligjore, Indrit Sefën i cili ndodhej në studio.

Ai tha se një debat i tillë nuk i shërben opozitës, duke e quajtur edhe si kurth dhe kërkoi që të hiqet pamja e Sefës nga gjysma e ekranit që mos të dukej si debat mes tyre.

Pjesë nga diskutimi gjatë emisionit:

Boci: Një ndërhyrje e vogël , jam drejtues i PD-së dhe në perceptimin tim politik nuk bëj debat me Vendosja e paneleve në formë të tillë pa lajmëruar, nuk është korrekte. Sepse unë këtu jam me shumë respekt me zotin Sefa, është mik i imi. Por edhe perceptimet që shpërndahen me debate, nuk kam asnjë lloj pengese për të bërë debat por nuk i shërben opozitës. Kurthe të tilla gazetareske nuk i pëlqej.

Gazetari Arbër Hitaj: Po iu lë të shpreheni lirshëm sepse nuk është një qëllim i tillë. Unë jam produkt demokracie dhe nuk e njoh këtë pjesën me kurthe.

Boçi: Ma hiqni pamjen e Sefës që të jemi korrektë edhe te kjo anë të mos duket si debat.

Ndërsa Sefa nga ana e tij u shpreh i hapur për debat me Boçin të cilit iu përgjigj më pas duke u shprehur se ndryshe nga sa thotë ish-deputeti lidhur me gjyqin për vulën e PD-së./m.j