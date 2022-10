Mauro Icardi e ka cilësuar ish-bashkëshorten e tij Wanda Nara si qesharake pasi ajo u shfaq në një video muzikore duke u puthur me një reper.

Marrëdhënia e Icardit me Narën, e cila gjithashtu vepronte si agjente e tij, më në fund përfundoi muajin e kaluar pas një martese nëntë-vjeçare.

Kjo erdhi pasi Wanda akuzoi ish-kapitenin e Interit se e kishte tradhtuar me modelen dhe aktoren argjentinase China Suarez.

Vetëm disa javë pasi njoftoi ndarjen e saj nga Icardi, Nara u shfaq në videon e reperit argjentinas L-Gante për këngën “El Ultimo Romantico” – që përkthehet në “Romantiku i fundit”.

Videoja, e cila tani ka 5.8 milionë shikime në YouTube, përfshin skena puthjeje dhe përqafimi të çiftit në shtrat së bashku.

Icardi ka reaguar me zemërim pas publikimit të videos muzikore, duke postuar në Instagram: “Ajo është bërë qesharake para gjithë botës me sjelljen e saj, me qëndrimet e saj./m.j