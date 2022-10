Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Delina Ibrahima, thotë se qeveria po punon ende për projektligjin e aministisë fiskale, për të dërguar një draft sa më të plotë në Parlament.

“Kemi punuar intensivisht, jemi ende në fazën e konsultimit. Kemi bërë disa konsultime publike, qoftë me grupet e interesit, qoftë partnerët ndërkombëtarë, që po vijojnë duke marrë parasysh rekomandimet më të mira, në mënyrë që ky ligj të arrijë qëllimin për të cilin po krijohet. Nuk e kam një përgjigje kur do të realizohet, jemi ende duke e punuar draftin dhe aktet nënligjore”, tha ministrja gjatë një konference për mediat.

Ajo shpjegoi edhe disa detaje nga projektligji, që sipas saj u mbështet nga 60% e shqiptarëve në anketën e zhvilluar nga qeveria vitin e kaluar. “Ne kemi qenë shumë të qartë në qëllimin e amnistisë fiskale dhe penale. Ligji vepron në Shqipëri dhe nuk ka ekstraterrioralitet dhe do të aplikohet për të gjithë qytetarët shqiptarë”.

Ministrja e Ekonomisë dhe Financave, u shpreh më tej se inflacioni në vend është ndikuar nga importi. Sipas ministres kjo është lidhur me çmimet por edhe me aktivitetin ekonomik në vend.

“Kemi pasur një rritje në sektorin e ndërtimit. Në 8 mujor kemi pasur një rritje me 15. 5% në sektorin e ndërtimit, sektori i prodhimit me 25%.

Sa i përket turizmit, kemi pasur një rritje të qarkullimit të turizmit me 30%. Pritshmëria lidhet dhe me numrin e bizneseve që kemi të regjistruara. Ka një rënie të bizneseve të pezulluara. Si nivel biznesesh të reja kemi një rritje prej 10.2%. nëse do të shohim treguesit e tregtisë së jashtme kemi pasur një rritje të importeve dhe eksporteve në vlerë. Importet janë rritur me 25%.

Rritje importeve në vëllim dhe në vlerë. Reflektimi i rënies është i lidhur me uljen e kërkesës për shkak të çmimeve shumë të larta. Sa i përket sektorëve që janë lidhur me aktivitetin prodhues në vend, kryesisht ekspertët e manifakturës kanë pësuar një rritje në vlerë dhe në vëllim.

Të ardhurat janë 15.9 % më shumë. Kjo është lidhur ngushtësisht me çmimet por edhe me aktivitetin ekonomik në vend. Por edhe rritjen e kapacitetve të mirëadministrimit. Të ardhurat janë 15.9 më shumë në krahasim me një vit më parë. Edhe muaji shtator ka qëndruar në të njëjtën linjë.

Sa i takon shpenzimeve qeveritare në 8 muaj, kemi pasur shpenzime 1.4% më të lartë. Në bazë të informacioneve ne mendojmë se 3 mujori i tretë i vitit do të ketë një ecuri të përshpejtuar të rritjes ekonomike në krahasim me tre mujorin e dytë.’- u shpreh Ministrja.

/f.s