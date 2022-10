Një 37-vjeçar është arrestuar ditën e sotme nga policia e Tiranës në kuadër të operacionit policor të koduar “Fraud” pasi në bashkëpunim me një tjetër shtetas i kishin premtuar një shtetaseje se do t’i blinin një apartament.

Raportohet se personi i shpallur në kërkim është 35-vjeçari me iniciale D. R, i cili së bashku me 37-vjeçarin Elvis Boka morën shifrën prej 25 mijë eurosh nga një shtetase me pretendimin se do t’i blinin një apartament në kryeqytet.

Sakaq, materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i policisë:

Finalizohet operacioni policor i koduar “Fraud”, nga Seksionin për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar, në DVP Tiranë.

Vihet në pranga një shtetas që përvetësoi nëpërmjet mashtrimit shumën 25 000 euro.

Shpallet në kërkim bashkëpunëtori i tij.

Specialistët e Seksionit të Kërkimit, në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar, në vijim të punës për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën ekonomiko-financiare dhe vënien e autorëve përpara përgjegjësisë penale, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Fraud”.

Si rezultat i këtij operacioni, u bë arrestimi i shtetasit E. B., 37 vjeç, banues në Tiranë.

Gjithashtu, u shpall në kërkim shtetasi D. R., 35 vjeç.

Shtetasi E. B., dhe D. R., duke qenë të punësuar si administratorë në një subjekt, kanë përvetësuar, nëpërmjet mashtrimit, shumën prej 25 mijë euro, nga një shtetase, me pretendimin se do t’i blinin asaj një apartament.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

