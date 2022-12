Ka reaguar për herë të parë babai i Sokol Halilit, 31-vjeçarit nga Kosova, i cili vrau para derës së maternitetit gruan e tij 9 muajshe shtatzënë.

Me anë të një letre të gjatë, ka dërguar në emisionin “UNIKO”, Halil Halili sqaron me detaje versionin e familjes se tij si dhe të gjithë zanafillën e njohjes së të birit Sokolit me Hamide Magashin, e deri tek akti tragjik i vdekjes së të treve; Hamidesë, foshnjës së palindur dhe Sokolit.

Me anë të kësaj letre ai i është përgjigjur motrave të Hamide Magashit madje duke i akuzuar se i morën në qafë, djalin, nipin dhe nusen.

LETRA E PLOTË E BABAIT TË SOKOLIT PËR REDAKSINË E EMISIONIT UNIKO:

Pershendetie dua te deklaroj per dialin tem disa fiale

Sokoli Qysh ne femijeri u kan shume djal i mir, i dashun e i hareshem Edhe me kerkan problem nuk ka ba, gith i ka desht njerzit Sokoli u rrit me ni familje ekonomikisht mesatare, githa deshirat jemi munu me ja plotesu se kena pas mundesi, Edhe kurr nuk jena zhgeniy me ta u kan djal besnik Edhe shum i singert kurr nuk ka dit me mashtru a me tradhtu dikan qka ka pas met than te ka thene ne sy u kan shume guximtar Une thoike nuk frigohna prej askuit veg prej Zotit madh se e di ge jam shume i singert Edhe besnik

Sokoli Qysh i ri e ka fillu punes barabar me mu nuk mu ka hjek asniher, n moshen 25 a 26 veqare me luti me Tha bab po kam gef me shku n Germani Edhe deshta Zoti na nimoi Edhe ja plotesova ate deshire, shkoj ne Germani te motra e vet Metija Edhe te migja i vet si i thome kreit baci Sak, Edhe punoi nja 10 muaj e i kish tubu do pare kogje mir Edhe naj solli ne shtepi me ato pare qe naj goj Sokoli e kemi ndertu ni autolarje dy furra te mishit, tri garazha Edhe ni sallon per vere, plus 5 ari serre me pare te tii ge i ka fitu ne Giermani i Kem ndreq.

Erdh Sokoli prej Giermanis Edhe nejti nja 5 muj ne shtepi me neve Edhe geto Pune I punum prap me

Tha bab po kam deshire Edhe ni her me shku ne Germani, Edhe shkoj perseri punoj Edhe 1 vit ne ato vendet e para ku u kan por na prindit e tij kishum shume deshire ge te vien Sokoli ne shtepi

dhe i tham haide se boll ke punu se na kishem deshire qe ta gjeje Sokoli nje nuse dhe te fejohet Edhe martohet Edhe shume deshiroshem ge ta shohim me trashegimtare Edhe djali na degjoj erdh prej Germanise ne shtepi dhe per qdo dite bisedoishem me ta dhe i thojshem gjeje nje nuse te mire dhe Krijo familie se tash boll ke punu Edhe e ke ndreg shtepine e mire Edhe i ke qel dy lokale

Edhe martohu Edhe mos shko ma n Germani po puno ktu Dite pas dite Sokoli per fate te keg asht njoftu me Hamiden ne Facebook ne shkurt te vitit 2022 Edhe ka dal me e pi kafe ne pare me ate Edhe gat dite ajo zoja l thot Sokol ti mu shume pom pelqen Edhe Nese em merr ti mu une vi sonte meniher te ti, Sokoli i ka than Jo bre zoje un sot t pash sot nuk t goj meniher n shoi Edhe i ka than pse pom thu merrem sot gfar problemesh ki, ajo i paska Thane se nuk kam as bab as nane e as vella Edhe po tutna me fleit n shpi te babes tem vet, Edhe ja kish Nls tu kait se iem 7 motra ato jan martu une kom met vet Sokolit I vjen shume giynah prej saj Edhe thot dalim Edhe naj dite Edhe folim apet,

Edhe ka dal Edhe nja dy her Edhe e ka vet a je tu punu najkun a qka je tu ba ajo i paska thane se jam tu punu né poste te madhe ne Ferizaj, Edhe ti qe ki qef un e la punen meniher veq merrem, Sokoli i ka thane un nuk t pengoj ndesh puno ndesh rri na nuk Kem nevoj per rogen tane

Erdh djali ne shpi dhe po na tregon se jam tu fol me ni vajze Edhe Kem dal 3 here Kem pi kafe, Edhe pom thot merrem meniher se un pot du Edhe po tutna me flet n shpit babes tem vet Edhe kajke, Tha Sokoli pom vjen gynah prej saj se ish tu merzit vet ne ate shtepi., Edhe na Tha neve dy prindve pe marr get nuse se pom ven gynah prej saj, na i tham mos u gut aj dul Edhe ni dit piti kafe me ta Edhe neve prindve na murr Edhe e pame nuk u doke qike e keqe po pak genjeshtare ish kan, Arsyja pse e pytem na ku je tu punu oj bi,

Edhe neve na Tha né poste te madhe ne Ferizai, ani i tham mire, por MAs tri kater oreve ni burr I motres te sai I thot se mos e rrej Sokolin se aj nuk t merr, ajo e therret Sokolin ne telefon Edhe qane I thot Sokoli aka ki Hamide aio thot Pom thot ni burr I motres me rreit Sokolin aj nuk t merr, po ma mir kallxoi drejt qka ki è ku je tu punu, I thot Sokoli e ka em paske rrejt ti, ajo thot mem fale set kom rreit ge jom tu punu n poste t madhe ne Ferizai ne shallter ku I shkepin penziat, por Sokol m fal se nuk kom punu n post t madhe kurr po kom punu qe 17 vet pastruse ne komunen e Ferizajit Sokoli i ka thane pse em he keve ge je tu punu n poste e tash pastruse, ajo ka thane jam frigu se met thane ge jam pastruse ti nuk em merr, e per kete arse t kom rrejt Sokoli ka thane po po, por rrena i ka kamt e shkurta, se mu nuk em intereson a je pastruse a je tu punu n poste poem intereson me punu Edhe me Kane e ndershme Edhe me Kane e singert Edhe korrekte, ajo i ka thane se jam e sinqert por qt gabim e bana qe nuk t kallxova drejt ku jam tu pun, Sokoli i ka thane qka t kish probleme tiera ma mir kallxomi sot e MAs anej mos t na del naj fiale si keto ja punoj n poste ja pastruse n komune, se nuk asht mire duhet me kan e singert Edhe me kallu dreit, ti problemet tua un t mijat e Jo me na dal MAs ane fiale te kegia Ja besen e ki se nuk kam kurrqfar problemi tjeter i ka thane aio I ka thane oj zoe n goft se asht kismet mu martu me ty un jam tut marr per Iza t Zotit si gate tie u ankove get kan shku prindit Edhe ski vella n goft se asht kismet met marr un jam shume i singert Edhe shume i vendost se nuk t la rrugve, Edhe nuk + tradhtoi kurr ket gajle mos e ki, e nqofte se je Edhe ti si un muina me vendos per martes, Ja besen e ki se Edhe une jam e singert Edhe kena dal me prind n ferizai e Kem pi kafe me ate Edhe i kena vet dyt a e keni seriozisht Edhe a jeni marr vesh ndermjet veti mir a Jo, ata than po veg ndesh me naj ble ka ni unaz blenaj, na ju morem unazat Edhe do tesha te nuseve afare deshti vet me i ble, Edhe do komplete te Nusev Qysh shkoine i murren Qysh deshten vet Edhe kishin planifiku me ba ni darsem me 17 shkurt 2022, Edhe po na tregon Sokoli neve prindve se po e marr se pom ven gynah prej saj se po kan po thot po tutna me net vet n shpi Na rame me nie pozit se smuishem mi than as merre kaq shpet e as leje, ajo e kish bind Sokolin se un jam serioze e ky i kish besu shume Edhe e pashum na se po ka deshire me marre Erdh 17 shkurti Edhe e pruni Sokoli nusen ne shpi u gum kreit familja, Edhe po e rrespektojme si qikat tona, Edhe ajo po na rrespekton Edhe po sillet mire ne fillim , nuk kishem verejtje kurgja Edhe me Sokolin e qoj shum mire, ne u gojshum shume kur i pashim ata dy qe po kalone mire, ne ju thojshem kur doni Bini e kur doni qohi, aka doni punoni e qka doni mos punoni, se na jem hala t forte he qeto Pune i bajna pa problem e ju rrini rahat gajle mos kini per pune as per kurga Edhe e Kem ni market i Kem thane asai nuses ne prezenc te motrave te sai se qka dush me marr qka te ka n market mos e vet kerkan se tuat jane, ajo na falenderojke qe po ja plotesoime keto deshira si per vajzat tona Edhe per djemt tone,

Edhe pas dy jave qe u martu ja filloj me vazhdu punen, Edhe shkoj ne Pune 1 muaj dhe Sokoli per qdo dite e gojke Edhe e marrke, kur nje dite e kish marr rrogen Edhe erdhen ne shtepi bashk me Sokolin i kishin ble do sene ushaimore per te Githe Edhe po bejme Shaka me ta po ju thome aka paska te rej qe i paski pru keto embelsira, ata te dy po geshin Edhe po thoine see Kem marr rrogen, ne ju tham i shpenzofshi per te mire ata thane flm, flm nusja i hoqi 100€ dhe i leshoi ne tavoline ne i tham ska nevoje merri se ju vyn juve, shpenzoni per veti aka t doni se ne nuk Kem nevoje, po nuk i murr Tha Jo Jo po kam gef me iu dhane, Edhe na i tham flm Dite pas dite Sokoli po na tregon shume I Gezuar po na thot du ma Shaka ne prindve se qka em jepni bakshish me ju tregu diqka ,ne i tham qka te dush ai geshtu Edhe thoike me dit aka kam me ju kallxu keni mem dhan bakshish t madh, ne i tham veq tregona se qka ka se per bakshish ska problem, aj Tha nusja eshte shtatzane, Edhe aj ish gxu shume Edhe na i gum shume por nusia nuk u doke qe po gohet shume sikur na, Edhe na mendojshem se Sokoli po ban hajgare, dhe Sokoli po thot se seriozisht kio eshte e vertet se nusia eshte shtatzane, Edhe i besum po thot tash kallxomna bakshishin qka don me na dhan, ne i tham ty Edhe nuses nga 100€ e bebes 500€ Edhe geshem e u knagem ate Nate veq me ket bised.

Nusia e vazhdoj punen Edhe ne muajin e dyt si asht ma se miri anej shkoike me autobus me giken tone Arjeten se edhe kjo shkojke n pun ne ferizaj, dhe per me i marr shkoike Sokoli ado dite edhe kah fundi i muiit te dyt nusia zuni mu anku per shkak te shtatzanise thoike nuk po e ni vetin mir se pom bjen me net n kam shume, edhe shkun me kontrollu beben te ni ginekolog emrin Hajriz me ordinanc ne ferizai edhe mieku ju kish sugjeru se ti zoie nuk kokshe mir me shtatzani edhe duhet me i marr 5 ineksione per me ruit beben se nuk kokshe mir edhe do ilage tjera edhe i tha ti n kam shum nuk ban me net, mjeku i tha ndesh me ruit ket shtatzani ti duhet me pushu n shpi edhe jo me neit nkam e shkallve te posht e perpjet see demon frutin edhe mjeku ja ka nal punen, ato motrat e saj e kan akuzu Sokolin se ky e ka nal prej pune po e verteta asht edhe recepti i mjekut asht edhe sugjerimi i mjekut asht se kjo nese don me e ruit ket shtatzani duhet me neit n shoi me pushu edhe me e lan punen edhe Sokoli i tha nuses vet a po e sheh qka pot thot mjeku edhe ran n patim dyt me e nderpre punen edhe nuk kishem nevoj per rrogen e saj, ma te lumtur ishem kjo me net n shpi e me ruit shtatzanin E verteta ish kan se nusia kish ardh me ni prapavi me menim per pak kohe me met shtatzan edhe me u nda edhe me e marr dialin me rrit n shpi t babes vet, ktu ka hy konflikti n mes Sokolit dhe nuses se ket menim edhe gellim t keg e kishin pas te planifikune nusia me motra t veta bile me motren e vogel Shukrin edhe me motren e madhe qe asht e martune n mirash kto dyia shum dam i kan ba nuses edhe neve, edhe motra ge asht e martune n sllovi edhe ajo ka nderhy kapak per qdo dit e thirrshin nusen kto tria me ren thoike Sokoli po i ni tu i than haide Hamide ma sheit qka je tu prit aysh i kena pas falt, nusja ne prezenc te Sokolit ju ka than lenum rahat me burr tem se ju per mu gajle nuk pe kini jeni rahatu me burra t jui e me fmi t jui e mu po doni mem nxerr problem, une jam mire eshe un po du me kriju familje, dite pas dite tu e thirr e tu i qu mesazha e tu ardh ktu me neit kapak e tu e nervozu nusen tone na per momentin nuk ju ditshem menimet e qellimet per qka i kan, dite pas dite nusja i kish than Sokolit se na dy asht mir me e ba ni marrveshie veg baba mos ta din Sokoli i ka than a je tu e dit qka je tu fol se qfar marrveshie ti po don

me ba me mu, nusja i ka than shkojm te noteri edhe e baina ni marreveshie se get dial ge nai ka nis Zoti ti mem leiu un me rrit n shpi t babes tem edhe t paguj sa t shkon ni gjak kadal dal sa t kam mundesi me rata ti jap paret veg me pranu ti qet marreveshje Sokoli i ka than edhe tjeter sen, ajo i ka than un duhet me u nda prej teje edhe ti martohu mrena javes kur t dush, Sokoli i ka than a ki tjeter sen me than, ajo ka than jo Sokoli i ka than pse nuk em ke kallxu kur jena njottu t paren her, per ket pune qe e ki ket menim t keq se un nuk e pranoj ket marreveshje kurr me ty se ky femi u nis n shoi teme edhe n koft me vmer ka me le edhe ka mu rrit qetu se une nuk t kom marr me ba hagare un t kom kallxu shum mir n fillim se un t kom marr me kriiu familie n shpi teme edhe Elhamdulilah prej Zotit i kem gjitha te mirat qe duhet ti ket nie familie edhe ti me kto menime n page ardh em paske marr n qaf se une nuk jam kriminel me shit femi edhe ket marreveshie sun e ban ti kurr me mu e me qu n vakaf t babes tan se un kam ven boll pasuni boll edhe e rriti n shpi teme edhe mos i permen ma kto fiale e mem idhnu e mema prish getsin n familje po ktheju jetes normale e falenderoe Zotin qe naj nisi Zoti djalin me gjitha t mirat se ti e din shume mire gysh e kom lut Zotin si i kom than o Zot i madh ti ki djem t vogjel e qika shume falma edhe mu nja e plotsoma edhe get deshire e Zoti i madh nai ka plotesu deshiren e tash ti me kto fiale don mem idhnu po une pot tham tutu prej Zotit mos hin n gjynah se Zoti i madh kish dit edhe juve me ju fal naj vlla te shpija e juj po nuk jov ka fal e ti gysh po mendon me marr dialin tem e me rrit te vakafi i babes tan ,thojke Sokoli nusja u nalke u kujtojke kaniher edhe thojke geto tri motrat po don mem marr n gaf o Sokol geto jan tum shti me ba geshtu un i thojsha mos i ngo oj budallic se ato i kan familiet e veta e per ty nuk pe kan gajle ajo thojke gato nuk pom lain rahat ado dit ne telefon edhe e verteta asht per ket arse ka hi konflikti n mes burrit edhe grus Dite pas dite i kish than Sokolit ti martohu meniher se nuk bahet nami mema lan get djal me e rrit n vakaf te babes tem, Sokoli thojke veq per qet arsye i kom bertit kogje fort kaniher nuses se nuk em pelgeike kjo marreveshie e sai se edhe dhune fizike kurr nuk kom sjell ndaj sai apet nusja ka than o Sokol un i kam faiet ge nuk t kom nioftu n fillim per ket plan por tri motrat e mia na pagin n qaf dyve qe spo na lajn rahat bile gekjo motra e vogel edhe e madhja spo m lajn rahat bre n qaf na pagin Sokoli i ka than mir pra t lutna mos mi permen ma kto fial qka mi permene deri tash ajo ka than u kry Sokol edhe nia ni jave e goishin mir n mes veti edhe me neve gjith kena kalu mir e kena rrespektu na ka rrespektu tjeter vrejte per

ata nuk kena kurgja u kan e siellshme punt qka i kan taku i ka ba mir kena fol kena kesh na tiert kena kalu mir me ata, pas ni jave dite e dill vjen motra vet e vogla me Rrezartin dhe me thojne mu thui Sokolit ne ta bien Hamiden edhe ju dy vjehrria per drek te merkuren edhe un ju thash nuk ka nevoj mos hargjoni per neve kurgja po ata than na po kem qef shum me ju kthy ni drek edhe un pranova edhe thash kismet kena me ardh, edhe te hanen eshe t marten po bana na llaf n shpi me nusen edhe me Sokolin edhe po thojm kena me shku te merkuren kismet te motra e nuses per drek edhe Sokoli edhe nusia pranun edhe than kismet kena me shku Por Sokoi m ka tregu se te hanen, t marten edhe t merkuren nusja ish siell shume mir me Sokolin edhe tha e kom nxan n sabah heret tu kait n shtrat te hanen, edhe i kum than aka ki m ka than kurgja prej shtatzanise e kam po i kom than a shkoina te meiku mka than jo jo se em kalon edhe em qafke e em puthke kah u sjellke, i thojsha qka t ka gjet kshtu qe po ban me thojke pot du oj zemer, t marten n sabah heret un ishna fleit aio ish au edhe e kom ni tu mi puth kamt edhe tu kajt un nejsha kishe jam fleit ajo veq u enke neper dhom heret me ni mindil n dor edhe kaike aio menoike qe jam flejt apet u ul edhe mi puthi kamt edhe un u rrutllova edhe i thash qka u ba ge po kan edhe qe po mi puth kamt m tha jo jo kurgia po kom hi ngjynah me tY shum qe ti kom than qato fial per djal tan, e per qat arsye po kaj edhe po ti puthi kamt, un i kum than jo jo nuk ka nevoj me ba kshtu po mos i ngo ato fesatore motra i ki po kokan tut msu keg ato net kaloin mir me familie t veta na me familien ton edhe bahet mir, Sokoli tha un i kom

than nuses a mos ki problem me familiart e mi najsen ajo me tha prej qe kom ardh ktu me asnja nuk kam problem kurgja shum pom rrespektojn e edhe un po mundona asht e i thash faleminderit Erdh dita e merkure per me shku per drek, u qum ne mengjes ne ora 09:30 u pastrum u regullum dhe kah ora 10:30 u nisem me shku, un i pata do pune edhe thash spo muj me ardh shkoni ju

Sokoli shkoj me nuse t vet edhe me nan t vet aty kan mrri kah n 12:00, aty ishin kan do motra t nuses e as djem as burra nuk kish pas edhe Sokoli i ka than nanes vet edhe nuses vet hini iu se mu pom vien keq me hi masi nuk paska burra, e kur ta kryni dreken e gain me thirrni un po dal me pi ni kafe e ju si te bahi gati thirrnum she un vij ju marr, ato motrat e saj ate dite masi u kry dreka tu pi gai i kishin thirr policin te shpija e vet edhe ju kan dhan numrin e Sokolit policise edhe e kan thirr Sokolin policia ne telefon i kan than a je ti Sokoli ky ka than po, i kan than ti duhet me ardh ne stacion te policive ne Lipjan, Sokoli ka than arsyja pse, ka than ki problem me t shogen, Sokoli paska than ne telefon se un mw shoge. Nuk kam problem se un e kom pru t shogen te shpija e vet per drek edhe un jam tu e pi ni kafe me ni restaurant edhe tash shkoj me marr shogen ne

Llugagji edhe vij n Lipjan edhe kayrum qka ka Ata i kan thane Okei

Sokoli u nis edhe ka shku te shpiia e nuses vet mi marr edhe me shku ne stacion, kur ka shku aty te shpija e nuses vet policia ishin kan aty, edhe i kan than Sokolit je i arrestun durt perpet pshtetu per kerri e kan kontrollu i kan than a ki allti, a pushk, a bume a ki najsen , Sokoli ju ka than un nuk kam kurr afar armesh se un nuk kom ardh ktu me luftu edhe e kan kontrollu kret trupin edhe nuk kan get kurgja, e kan kontrolli kerrin mren e jasht n magin edhe nuk kan get kurgja, at kan dal n rren se ju kan than policis e ka kerrin plot arme veqqellimin me shti n polici e n gigi e me ja marr dialin edbe motrat e nuses ju kishin than police se Sokoli Hamiden po e rreh ado dit edhe sot kah e ka pru e kish rreh me ayk te alltis, ato n fillim dolen rrence se nuk i gjeten Sokolit as pushk as allti as kurrqfar arme as n trup as n kerr po kto sene i kan jell vet edhe e prishen ni familie n qaf na pain, i kan qu n stacion t policis ne Lipjan, Lipjani i ka thirr stacionin e Shtimes, Shtimja ka shku i ka marr Sokoli me kerr te policis ka ardh ne stacion ne Shtime e nusen e ka pru motra vet e madhia me burr t vet ge ja ka ba sherrin n qaf e past, edhe em thirri Sokoli mu bab tha jam n stacion te policis tha em kan marr prej Lipjanit n Shtime me kan qu, shkova edhe un n stacion te policise edhe i veta policine a asht Sokoli ktu me than po, i pyta qka ka ba, me than kish diqka problem me t shogen un u befasova shum thash afar problemi ato i kan thirre per drek e gysh ma paskan shti dialin ne polici ma paskan lidh djalin para dyrve t shpis vet keto jan fakte edhe deshmi te galla muni mi vet policin e Lipianit gysh ma kan marr dialin tem te shpija e Hamide Magashi ne Llugagji, edhe pytni policine a i kan get naisen ne kerr a n trup dialit tem u kan data me 6 korrik 2022, ora prej 13:00 deri 14:00. me than se po thot motra e saj edhe ajo se Sokoli me ka rreh edhe per get arse e thash Sokoli qka po thot, tha Sokoli po thot nuk asht e vertet se nuk kom qu dor n ta as niher, me tha Sokoli i kum than nuses ti kishe pas 7 vllazni pat rreh naiher nuk e kisha lan po masi nuk ki as vlla as nan as bab kam met toleru edhe nuk qo dor nty, qaty n prezenc teme ni polic tha atyne kolegve t vet merrne ket nusen e qone ne ambollant me ja ba ni kontroll te meiku me vertetu edhe me verifiku se a u siell dhun fizike ndai sai a jo edhe e kan qu ja kan ba kontrollen edhe mieku e ka vertetu se nuk ka dhune fizike kjo gru edhe perseri dolen n rren, arme nuk gjeten dhune fizike nuk gjeten edhe e preten ne bese Sokolin veq e thirren per drek edhe e zunen policia te shpiia e tyne.

E geto jan fake dhe te verteta se qfar gellime kan pas kto motrat e saj ge genjeine sot qe kan thane e kem kushueririn tone polic Kjani Magashi edhe e kena marre kusheririn e kena nxer Hamiden prej families Halili me zort se nuk nai leshoishin edhe kjo eshte rren se kurr as Kiania as kerkush nuk ka ardh me dhune me marr Hamiden nusen tone as nuk ka ardhe ne shprehje kjo, e keto jan fakte te verteta se njeri asht gall muni me vet a ke shku ti me motrat e Hamides, edhe e ke nxerr Hamiden prej ktuhi e e paske shpetu gvsh po deklarohen kto qe e kena nxjerr Hamiden me kusheririn tone, ky zotni nuk u kan kurr ne shtepine tone me motra te saj edhe mos ngoni qka shpifin fial te rana e te pa verteta. Ne diten e neserme masi ian kan ne polici te Lipjanit edhe te Shtimes nusia jone me moter t vet edhe Sokoli, un jam kane te daja i nuses ne Surrqine komuna e Ferizajit, te Sami Dibrani edhe ja kum kallxu rastin qka ka ndodh me mesen e tij edhe e luta shume qe te shkoje dhe te flase me mesat e veta edhe me permiresu punen edhe me ardh nusia jone perseri ne shtepi, ai me tha se shume keq pom vjen pse me ndodh keshtu se ishi familie e mire edhe me tha nuk e kam kerrin ketu un i thash un te qo me kerr edhe hin fol me to edhe po kam gef me permiresu ket pune edhe mos te na ndodh nai problem, ai pranoi e qova ne Ligagji te shpija e mesave te tij e prita ne rruge ai ka nejt perafersisht gjysme ore me to, edhe me thirri me shku me marr shkova deri te dyrt e mora doli Shukria me burrin e vet me folen un i thash pse Shukri e thirrt nusen edhe dialin per drek edhe i keni pre ne bese e i thirrt policine e i qut ne stacion, ajo me tha ja nuk di sen vet kan ardh policia edhe u pershendetem edhe hecem un me daien e tvne e veta une qka ish puna edhe qka po thojne, ai me tha me tu nuk muta mu mirr vesh kurgia edhe Hamidja tha nuk ish kan aty, un e luta thash veti ne telefon ku asht e n muish me permiresu pune se na nuk jena kan te interesun me git prej shpise nusen me diale, ky me tha o miki i mire mesa i kam po tyben nuk jan tum ngu edhe mos shih kusur se nuk muj met nimu, tjeter dite kena shku prap te daja i saj te Besim Dibrani punon taksist ne Ferizai e kom marr edhe daen e dialit edhe daja i nuses Besimi edhe ate e kemi lut qe ta rregullojme kete pune se nuk ban keshtu me lane keq, ai nuk pranoi me shku hiq te mesat e tij, ai tha se un nuk kam numer te tyne as nuk foli me to, ato jan tek maqine edhe nuk me ngone skam me kan me fole se shpi pa burra sun mirrna vesh me kerkan edhe nuk me intereson hiq per to.

Edhe ja ka nis procedura giygjesore, na nuk dojshem me e kput kontaktin me ta, por ajo nuk e Qelke telefonin, dolen ne gig ju thoike givgii aka keni n mes veti, nusen e shtike motra vet e madhja me than se jam e kernune prej Sokolit, prokurori i ka than qka pot kercnon ne telefon kalixo nusja ka than pi thot motres teme thuj Hamides te lutem hajde e mos ta lajna qat femij jetim, prokurori i tha ky nuk asht kercnim, ky pot don ty E ka vet Sokoli n prezenc tyne a t kom rreh najher nusia ka than un nuk po tham de em ke rreh po vea po du mu nda, Sokoli per at qellimin me ma marr dialin a ? Edhe ka than e verteta ge kam probleme me ket nuse asht gekjo se mka than e baina marreveshien edhe t jap pare sat kushton ni gjak kapak kapak edhe ta rriti n shpit vakafit t babes tem

Sokoli n prezenc te gjygjit ka than se un nuk kam femii me shit edhe nuk e pranoj se kjo gesi oferta me ka ofru Erdh muii nentor me 25 a 26 nusia ka shku ne spital te lindjes, shogja jeme edhe vaiza jeme kan shku me pa n spital kan neit pak edhe i kan than oi nuse kit fala prej Sokolit per hater te qeti djali hajde edhe mos e le jetim po net rritet me dy prindit edhe qka t kish nevoi ketu ne spital veg tregona e na ti sigurojna kreit, se kerkush nuk tka than as nuk t ka ba kurgja, por ajo thojke un i kam planet e mija edhe sdu me ardh ma, ja kan ofru 100€ me ju get najsen ne spital por ajo nuk i ka marre.

Edhe socialin e Ferizaiit edhe te Shtimes i kena laimeru se na jem te interesuar me dit per shendetin e nuses edhe te frutit i kena than me informu nusen qka t ka nevoj per miek e per ilage na ti sigurojna te hollat qka t kish nevoj.

Dy dite pa ndodh rasti Sokoli bashk me neve ja kena ble te githa teshat e bebes ne Shtime edhe tu e prit me gezim ta madh linden e nipit.

Edhe ni dit shkon Sokoli dit e merkure n mramie n 17:00 a 18:00. Edhe takohet me ta n oborr te spitalit aj i thot oi zoi qka je tu menu mat lutna hajde e mos e le qet fmij jetim, ajo paska than se u kry kjo pun edhe nuk vij ma edhe tie din edhe ni seance kem edhe do ta shohim kuna po ja le djalin giygji, une kom than ta jap po me gjygj me takon mu edhe nana jote nuk munet mi dhan gji, u kan prezent edhe ni shoe e saj edhe i paska than oj zoj mirru vesh me ta se kurga nuk t paska ba edhe kavre ash pot lut po mirru vesh me ta e mos bani fjale, edhe u largu shogja e saj mos mi pengu, ky e ka lut apet ajo apet ka than giygji ma jep mu dialin edhe skam pun me ty, edhe tha nuk kom dit ma kurgja veq kur kan kersit dy pluma n gjoks t saj edhe nja n kry, erdhen policia n shpi teme prej pristine edhe me njoftun per rastin me erdh shum ran edhe keq po skishna qka me ba,

Sokoli thoike se i kom than nuses ja kena me jetu tret me djal ja kena me dek kreit, edhe thojke du me mat fialen, erdh ni dit para sabahit me na pa neve edhe e shkruiti ni leter se gysh i kan pas raportet edhe problemet pre fillimit edhe tha get leter ni dit du me ma shpernda edhe na tha ajo nuk deshti me jetu n ket dynja po deshti me shku n at dynja, edhe un po du me shku me ta se gashtu ju kom than per hater qati diali nuk du me jetu as un ma edhe tha tasht edhe pak du me marr qat kerr ge jam kan n prishtine edhe me shku n stacion te policise ne Shtime, edhe du me ba vetrasie edhe du me shku te djali jem, per fat te keq erdhen forcat policore edhe i than o Sokol dorzohu se nuk je as i pari as i mrami se nuk t bajna kurgja, po aj tha nuk du mu dorzu se un kom pas plan me shku n stacion policor ne Shtime edhe me fliju vetin vet se ja kum dhan besen dialit se edhe un kam me ardh te ju edhe ashtu bani, e ngaf i pagin motrat e sai se mi kan marr n gaf djalin nipin edhe nusen, Zoti i madh i denoft qysh din vet kush ka pas gisht n ket pune se kta jan kan antaret e families teme kreit

Kerkoj pergjegie prej Rrezart Magashit se i kish qika te ages edhe du me mu pergjegj per ket zjarr qe i ka fry me gika te ages te vet edhe mi kan marr ne qafe djalin nipin edhe nusen, kam besim marr ne qafe dialin nipin edhe nusen, kam besim te madh ne ligj ne shtet edhe ne dreitesi se kan me zbulu kete te vertet edhe lypi drejtesi edhe pergjegie prej shetit, kam rrespekt shume per shtetin tone veg e verteta le te del ne drite…

Kerkoj pergjegie prej drejtsis se kush ma bani kta mi heki 3 antar prej shpis

/e.d