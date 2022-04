Çfarë ju pret gjatë shtatë ditëve të ardhshme në punë dhe në dashuri, a do të kaloni mirë me familjarët, si do t’ju shërbejë shëndeti dhe a do të bëni investime.

Lexoni horoskopin e përgatitur dhe shfrytëzojeni javën e cila është para jush në mënyrën më të mirë të mundshme.

DASHI (21 mars – 19 prill)

Puna: Kujdes në veprimet tuaja dhe do të arrini sukses të madh. Analizoni veprimet tuaja, si dhe qëllimet e aspiratat. Mos u shqetësoni, gjithçka që filloni ju sjell përfitime dhe të ardhura, si dhe njohje.

Dashuria: Nuk është mirë të pretendosh të jesh i sjellshëm, veçanërisht kur ndjen emocione të forta për të cilat thjesht nuk ka asnjë mënyrë për t’i shprehur bukur. Qëndroni larg konflikteve të panevojshme me partnerin vetëm sepse jeni të paduruar me pengesat e vogla që hasni. Jeta juaj mund të zhvillohet ndryshe nga idetë dhe planet tuaja gjatë kësaj periudhe, ndaj mos u dëshpëroni. Kjo është një kohë e shkëlqyer për çdo lloj udhëtimi, kështu që mund të shkoni në një udhëtim ose jashtë vendit me partnerin dhe miqtë tuaj. Për personat e lirë, pranvera ka ardhur, ndaj përpiquni të mos qëndroni në shtëpi apo shikoni televizor, por t’i përkushtoheni ngjarjeve sociale. Mos u besoni shumë njerëzve, veçanërisht atyre që sapo keni takuar.

Shëndeti: Emocionet ju pushtojnë dhe ju mposhtin – ruani një këndvështrim realist dhe gjeni relaksim e rigjenerim në natyrë, muzikë, meditim dhe vetmi.

DEMI (20 prill – 20 maj)

Puna: Mundësitë e humbura materiale në këtë moment janë në dëmin tuaj, sepse suksesi varet nga ju dhe nuk duhet ta humbisni tani. Është e rëndësishme të mos huazoni para në këtë kohë. Energjia aktuale astrale mund të mos jetë e favorshme për të bërë plane që vendosin qëllime të mëdha.

Dashuria: Shtrirja aktuale planetare mund të krijojë një ndjenjë konflikti me partnerin, ndaj përpiquni ta shmangni, sepse nuk do të sjellë asgjë të mirë. Në vend të kësaj, flisni hapur me të. Të gjithë kemi nevojë për ndershmëri në këtë periudhë. Merrni gjërat me qetësi dhe përpiquni të mos përqendroheni shumë te problemi. Ndryshimi dhe transformimi mund të duket si koncept paksa i frikshëm dhe i pasigurt, por gjithashtu mund të fillojë një fazë të re në jetën tuaj. Kjo është një kohë e mirë për të menduar dhe vendosur për një veprim të caktuar me partnerin tuaj – ndoshta mund të pranoni të dilni diku ku nuk keni qenë kurrë, por keni dashur gjithmonë të shkoni. Për demat e lirë – argëtohuni, flirtoni, dilni… ndoshta një marrëdhënie do të kthehet në diçka më të qëndrueshme.

Shëndeti: Mund të ketë nervozizëm, tension, dhimbje koke. Ju duhet të zgjidhni konfliktet e brendshme në mënyrë që të pushoni dhe të relaksoheni.

BINJAKËT (21 maj – 21 qershor)

Puna: Kujdes me paratë. Përpjekjet tuaja nuk do të vlerësohen mirë nëse nuk i konsideroni ato paraprakisht. Jeni duke u marrë me probleme që kërkojnë një zgjidhje urgjente.

Dashuria: Nxitini, sidomos në këtë moment, vetëm mund t’ju lëndojë. Ju ndjeheni emocionalisht në harmoni me veten tuaj. Do të shijoni marrëdhënien pavarësisht vështirësive gjatë rrugës. Përgatituni për vështirësi të papritura personale, të cilat do t’i kapërceni lehtësisht. Do të jeni të zemëruar me të dashurit tuaj, sepse ata mund të injorojnë idetë dhe planet tuaja. Nuk ka kohë si e tashmja për ndryshim dhe, për të qenë i sinqertë, ndryshimi është e vetmja gjë për të cilën mund të jemi të sigurt. Yjet sugjerojnë një udhëtim në një vend tjetër – ndoshta në atë që keni dashur gjithmonë të vizitoni. Binjakët e lirë – mos hezitoni të kontaktoni një simpati. Ti jeton vetëm një herë. Gjëja më e keqe që mund të ndodhë është që të merrni një përgjigje negative dhe do të vazhdoni.

Shëndeti: Zgjeroni interesat tuaja në të gjitha aspektet e jetës – përballja me veten dhe zhvillimi personal do t’ju sjellë qartësinë që ju nevojitet. Probleme të mundshme kalimtare shëndetësore që lidhen me kockat dhe kyçet.

GAFORRJA (22 qershor – 22 korrik)

Puna: Keni bërë përpjekje fillestare që do t’ju largojnë nga problemet dhe do t’ju sjellin prosperitet në të ardhmen. Ka mundësi që të përballeni me armiq të cilët kanë vendosur si synim t’ju prishin planet. Jini të kujdesshëm dhe përpiquni të shmangni humbjet financiare. Mos e investoni kohën tuaj nëse nuk i keni konsideruar mirë qëllimet tuaja. Njohjet me ndikim do ju ndihmojnë në ndryshimin që po mendoni.

Dashuria: Përpiquni të jeni tolerantë ndaj opinioneve të të tjerëve, veçanërisht ndaj partnerit tuaj – për të cilin mbështetja juaj aktualisht ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Do të hasni vështirësi, por qëndroni të qetë dhe tolerantë. Jeni shumë të ndikuar nga emocionet. Udhëtimi tani është në favorin tuaj, ndaj sugjerojani një udhëtim partnerit tuaj; ndoshta kjo është pikërisht ajo që ju duhet të dyve. Natyra dhe ajri i pastër nuk janë kurrë jashtë diskutimit. Gaforret e lira – përkushtojuni krijimtarisë krijuese dhe kjo do t’ju sjellë relaksimin që keni kërkuar prej disa kohësh.

Shëndeti: Zvogëloni ndikimin e mëdyshjeve dhe forconi intuitën dhe ndjeshmërinë tuaj – do t’ju kursejë nervat dhe shëndetin në këtë periudhë të tensionuar.

LUANI (23 korrik – 22 gusht)

Puna: Përgatituni për tentativë mashtrimi financiar, që mund të jetë fatale për stabilitetin tuaj nëse e lejoni. Jini të kujdesshëm dhe zgjidhni detyrat tuaja me qetësi dhe përkushtim. Kjo është një periudhë veçanërisht e përshtatshme për ata që merren me dizajn.

Dashuria: Nëse vazhdoni të shtypni emocionet tuaja, së shpejti do të vuani. Flisni hapur me partnerin tuaj, si dhe me ata, sjellja e të cilëve ju shqetëson. Do të keni një mundësi perfekte për të marrë vendimin përfundimtar, por mos nxitoni, por tregoni qetësi. Përndryshe do të përballeni me vështirësi dhe dështime që i keni shkaktuar vetë. Mos ndërmerrni hapa të rinj të gabuar për shkak të shpërqendrimit tuaj. Tani është më mirë të kuptoni sjelljen tuaj të keqe dhe të hiqni qafe shqetësimet. Gjatë kësaj periudhe, analizoni çdo fjalë që ju thotë partneri dhe kjo mund të jetë stresuese. Bisedoni hapur. Luanët e lirë – konfigurimi planetar i kësaj periudhe sjell lloj-lloj mundësish krijuese dhe frymëzuese për të bërë plane të përbashkëta për të ardhmen.

Shëndeti: Nervat tuaja janë nën sulm – shkaktarët janë të shumtë, ndaj bëni gjithçka që duhet për të ruajtur paqen e mendjes dhe stabilitetin mendor.

VIRGJËRESHA (23 gusht – 22 shtator)

Puna: Mos i mbivlerësoni aftësitë tuaja në mënyrë që të arrini prosperitet. Mos hezitoni, pranoni ofertën që do t’ju sjellë një fitim të mirë. Analizoni arritjet tuaja jo vetëm për një moment, por për të gjithë periudhën dhe eliminoni gabimet për të shmangur penalltitë.

Dashuria: Do të mësoni shumë gjëra kur të jeni të durueshëm dhe të qetë, sepse do t’ju lejojë t’i kushtoni më shumë vëmendje partnerit. Duket se ka shumë turbulenca gjatë kësaj periudhe, jo vetëm në mjedisin tuaj të përgjithshëm, por edhe në familjen tuaj. Ju dëshironi të neglizhoni detyrat urgjente për të shkuar në një udhëtim me partnerin. Jeni të mbushur me shpresa dhe plane, shumica e të cilave janë të arritshme dhe arsye të mjaftueshme për të mos u ndjerë në siklet. Virgjëreshat e lira – një takim i shoqëruar me lajme të mira do të shkaktojë ndryshime të pritshme, të vogla, por premtuese në jetën tuaj.

Shëndeti: Ballafaqimi me emocionet do t’ju lejojë t’i menaxhoni ato – do të arrini qartësinë e nevojshme përmes meditimit dhe relaksimit. Trupi juaj pasqyron gjendjen tuaj mendore.

PESHORJA (23 shtator – 23 tetor)

Puna: Pavarësisht telasheve, do të gjeni një rrugëdalje nga një situatë e vështirë, do të shmangni humbjet dhe do të rrisni autoritetin tuaj. Kujdes nga mashtrimet, të cilat synojnë t’ju bëjnë të humbni para. Ndryshimet që së shpejti mund t’ju sjellin dobi do të hapin mundësi të reja për njohje.

Dashuria: Plotësoni kërkesat e partnerit dhe jini të qetë nëse diçka nuk ju pëlqen. Konfigurimi qiellor ju inkurajon të flisni hapur për ndjenjat tuaja. Dridhjet nga planetët ju inkurajojnë të organizoni një udhëtim të përbashkët që do të forcojë marrëdhënien tuaj. Ndërsa është e vërtetë që ju duhet të mendoni qartë se si t’i arrini qëllimet dhe planet tuaja, vetëm zemra juaj mund t’ju tregojë se cilat janë ato në të vërtetë. Peshoret e lira – për momentin nuk do të jeni në gjendje të vlerësoni se çfarë lloj njerëzish janë në mjedisin tuaj dhe me mëdyshjen tuaj rrezikoni t’i lini pranë jush.

Shëndeti: Gjeni relaksin e nevojshëm në një sallon masazhesh apo spa. Relaksimi fizik dhe kënaqësia është receta më e mirë për shëndetin në këtë periudhë, transmeton Telegrafi.

AKREPI (24 tetor – 21 nëntor)

Puna: Çelësi i prosperitetit është ndërgjegjja juaj. Është koha për të qenë praktik në një mënyrë shumë të kujdesshme, në vend që të shpenzoni kohë duke krijuar shumë plane joreale. Mos kini frikë të jepni një vlerësim të sinqertë të situatës.

Dashuria: Vështirësi të ndryshme pengojnë fjalët tuaja për të arritur tek të cilët synon. Energjia astrale krijon një humor që ju bën të ndiheni shumë tërheqës dhe të nevojshëm – veçanërisht në një marrëdhënie me një partner. Vëreni veten në duart e fatit – me ndihmën e këmbënguljes suaj, ai ju mbron. Nëse keni kohë për të udhëtuar, shfrytëzoni rastin, është gjithmonë një mënyrë e shkëlqyer për të krijuar kujtime të mrekullueshme të përbashkëta. Akrepat e lirë – ndiqni zemrën tuaj dhe mundësitë do t’ju ndjekin natyrshëm. Ndryshimet janë të dobishme nëse nuk janë befasuese dhe nëse jeni gati për to. Shmangni vetë-mashtrimin dhe mos e teproni.

Shëndeti: Jeni të shëndetshëm dhe të fortë dhe plot energji – mund të nxirrni gjithçka që keni përpara. Megjithatë, kini kujdes që të mos e lodhni veten dhe flini më shumë.

SHIGJETARI (22 nëntor – 21 dhjetor)

Puna: Në këtë pikë duhet të lini intuitën tuaj t’ju udhëheqë dhe do të keni sukses. Hartoni planet tuaja të reja. Së shpejti do të keni të ardhura që janë një pikënisje e shkëlqyer për të stabilizuar pozicionin tuaj financiar.

Dashuria: Është mirë të ndaloni herë pas here dhe të mendoni se çfarë po ndodh në marrëdhënien tuaj. Rreshtimi planetar ju inkurajon të ndieni pasion për pothuajse çdo gjë, kështu që përdorni atë për të përmirësuar marrëdhënien tuaj me partnerin tuaj në mënyrë që të jetë reciprokisht e dobishme. Analiza ju ndihmon të arrini standardet e nevojshme në marrëdhëniet tuaja. Grindjet familjare nuk duhet t’ju shqetësojnë, sepse ndonjëherë në një moment të vështirë njerëzit thonë gjëra që nuk i mendojnë. Prisni me padurim lajmet e mira për jetën tuaj personale, të cilat do të vijnë së shpejti. Shigjetarët r lirë – ndoshta është koha për dalje në mbrëmje ose udhëtim në një vend të veçantë e të bukur – fillimisht me miqtë. Mos lejoni qasjen e njerëzve të dëmshëm.

Shëndeti: Organizojani vetes një pushim aktiv, që lidhet me sportin, rekreacionin, qëndrimin në natyrë ose ndonjë përmbajtje kulturore – kjo do t’ju relaksojë nervat dhe do t’ju mbushë bateritë.

BRICJAPI (22 dhjetor – 19 janar)

Puna: Nëse keni ndonjë plan që keni menduar ta zbatoni, filloni menjëherë pa pritur dhe një sekondë. Ndryshimet që po shqyrtoni do t’ju lejojnë të përfundoni detyrat që keni filluar shumë kohë më parë. Synimet e vogla bëjini të mëdha, kështu që një mundësia e fitimit do të rritet.

Dashuria: Pajtohu me partnerin dhe trego durim. Rrethanat aktuale mund t’ju detyrojnë të debatoni dhe të mbroni këndvështrimin tuaj, kështu që do të ndjeni valën e fuqisë. Ngritja emocionale është me ju nëse stabilizoni marrëdhënien tuaj. Sugjerojini partnerit tuaj diçka interesante për të bërë – një shëtitje në mal ose çdo lloj pushimi aktiv për t’u forcuar. Thuaju diçka të këndshme të gjithë miqve tuaj, lëvdojini ata – kurrë nuk e dini se kur edhe një gjest kaq i vogël mund të ndikojë pozitivisht në disponimin e dikujt. Bricjapët e lirë – vlerësoni mirë njohjet e reja nëse po mendoni t’i tërhiqni përgjithmonë në jetën tuaj.

Shëndeti: Shpenzoni shumë energji mendore, ndaj duhet t’i përfundoni ditët në një atmosferë të relaksuar, jashtë çdo detyrimi dhe stresi. Lodhje dhe mundësi për probleme kronike.

UJORI (20 janar – 18 shkurt)

Puna: Nëse keni biznesin tuaj, sukseset do t’ju shoqërojnë. Do të filloni të përfundoni në mënyrë aktive detyrat tuaja dhe të punoni në planet që keni vendosur. Kjo është një kohë e mirë për të investuar paratë tuaja në diçka të rëndësishme – diçka që do t’ju ndihmojë.

Dashuria: Jini të durueshëm dhe praktik në komunikimin me partnerin dhe do të bëni ndryshime të dobishme në jetën tuaj. Mundohuni të mos analizoni gjithçka që partneri juaj thotë dhe pse ai e thotë atë. Mos planifikoni udhëtime së bashku, thonë yjet. Të mundshme janë edhe grindjet me familjen, ndaj mundohuni të mos reagoni, por të ofroni rehati. Ujorët e lirë – keni ndjenjën se dikush po luan me ju, por nuk do mund ta vërtetoni kush qëndron pas kësaj, ndaj do ndiheni shumë të pasigurt. Shmangni njohjet e reja.

Shëndeti: Sigurojini vetes një periudhë relaksi, jashtë të gjitha planeve dhe orareve. Kujdesuni të mos e teproni me ushqimin dhe pijen, sepse do ta keni të vështirë të riktheheni në formë.

PESHQIT (19 shkurt – 20 mar

Puna: Prisni vështirësi në arritjen e suksesit të ëndërruar. Veprimet tuaja janë treguar të suksesshme dhe ju sjellin përfitime të mira. Jini të përmbajtur dhe të ftohtë kur përfshihen interesat tuaja.

Dashuria: Tregohuni pak më të duruar me partnerin dhe gjithçka do të shkojë mirë. Ai është në një situatë të palakmueshme tani dhe ka nevojë për mbështetjen tuaj. Mos e thumboni gjatë kësaj periudhe. Analizimi i sjelljes së njerëzve që ju kundërshtojnë, por edhe tuajat, vetëm do t’ju sjellë dobi. Së shpejti do të keni një ndjenjë harmonie dhe ndryshime befasuese, por edhe zhvillime të reja në marrëdhënien tuaj emocionale. Peshqit e lirë – mos refuzoni thirrjet e miqve edhe nëse jeni të lodhur. Ju mund të luani të gjitha llojet e lojërave në përpjekje për të mashtruar dikë për ndjenjat tuaja, por nuk do të funksionojë.

Shëndeti: Mund të keni shqetësime që lidhen me paqëndrueshmërinë e presionit të zemrës, ose çekuilibër hormonal. Balanconi veten me zakone të shëndetshme dhe relaksim mendor.