DASHI (21.03. – 20.04.)

Puna: Prisni sukses material. Do të ndiheni në një pozicion mjaft të fortë dhe do të jeni në gjendje të bëni plane të caktuara biznesi për të ardhmen. Filloni të analizoni motivet tuaja për përshtatjen e modeleve të caktuara të sjelljes për të krijuar një perspektivë të re.

Shëndeti: Ndjenjat ju ngarkojnë, orientoni ato përmes aktivitetit fizik.

Dashuria: Ka mundësi që në periudhën e ardhshme të përballeni me vështirësi në familje. Emocioni juaj i tepruar dhe ndjeshmëria ndaj çdo gjëje mund t’ju dëmtojë. Sukseset tuaja janë të garantuara, falë atyre që ju mbështesin. Është koha për pushime dimërore me partnerin në një vend të veçantë dhe të bukur. Ndryshimi i specieve më pozitive është duke ndodhur, vetëm jini të durueshëm. Ndani dhe flisni me të dashurit tuaj vetëm ato gjëra që janë të domosdoshme – nëse nuk mund të heshtni.

DEMI (21.04. – 21.05.)

Puna: Të ardhurat janë një pikënisje e shkëlqyer për të stabilizuar pozitën tuaj financiare. Planetët ju japin një shans të ndaloni dhe të mendoni nëse jeni vërtet të lidhur me njerëzit e duhur për sa i përket punës. Besoni intuitës suaj dhe do të merrni vendime të duhura.

Shëndeti: Përdorni forcën tuaj në mënyrë që të mos lodheni dhe të mos mbeteni pa energji. Mos i lini pas dore përmbajtjet që ju relaksojnë dhe gjeni kohë për vetmi dhe heshtje.

Dashuria: Do të shijoni lumturinë me partnerin, pavarësisht vështirësive në rrugën përbashkët. Aspekti aktual planetar tregon që ju u kushtoni shumë kujdes ndjenjave tuaja. Mendoni të forconi veten me më shumë durim, veçanërisht tani. Bëhuni të afërt me familjen dhe me miqtë, sepse është e një rëndësie të jashtëzakonshme për të dyja palët – veçanërisht në këtë periudhë të pasigurt globale. Prisni një surprizë të këndshme nga partneri juaj.

BINJAKËT (22.05. – 21.06.)

Puna: Nëse keni prodhimin tuaj, suksesi është i garantuar. Tani është shansi juaj për t’i bërë gjërat që keni planifikuar për një kohë të gjatë. Nëse e ndiqni zemrën tuaj, paratë dhe mundësitë do të vijnë natyrshëm.

Shëndeti: Zgjidhini fillimisht problemet akute dhe më pas merruni me ato kronike, duke hulumtuar shkaqet më të thella të tyre. Nëse keni terapi, mund t’ju duhet ta ndryshoni ose përshtatni atë.

Dashuria: Grindjet familjare nuk duhet t’ju shqetësojnë, sepse ndonjëherë në momente të vështira njerëzit thonë gjëra që nuk i mendojnë. Ju rrezikoni të shkatërroni një lidhje të qëndrueshme dashurie nëse nuk tregoni durimin dhe qetësinë e nevojshme. Ndryshimet pozitive janë të mundshme nëse mendoni për veprimet tuaja dhe bëni kujdes kur zgjidhni fjalët. Ndërprisni të gjitha njohjet dhe miqësitë e dëmshme pa skena dhe agresion. Kërkoni aleatë.

GAFORRJA (22.06. – 22.07.)

Puna: Do të merrni një ofertë biznesi befasuese, e cila do t’ju tregojë gjithashtu se duhet të jeni të kujdesshëm me paratë. Për ata që janë aktualisht pa punë – një mundësi shumë e bukur ju buzëqesh.

Shëndeti: Aplikoni një disiplinë shpirtërore dhe praktikojeni atë rregullisht. Kujdesuni për atë që hani dhe lëvizni më shumë.

Dashuria: Për ata që janë në lidhje dashurie, ky moment nuk është i favorshëm për mosmarrëveshjen për shkak të padurimit tuaj në rritje. Në rast mosmarrëveshjeje me partnerin tuaj, këtë herë më mirë heshtni, sepse mund të thoni fjalë të pamenduara mirë. Mos harroni se sharmi juaj mund të bëjë mrekulli, por mos u mbështetni vetëm tek ai për të arritur qëllimet tuaja. Përgatituni për lajme të pakëndshme që lidhen me problemet në jetën e një miku të mirë. Analiza ju ndihmon të arrini standardet e nevojshme në marrëdhëniet tuaja. Mos e refuzoni ndihmën.

LUANI (23.07. – 22.08.)

Puna: Çdo gjë që filloni ju sjell përfitime dhe të ardhura, si dhe mirënjohje. Konfigurimi planetar i kësaj periudhe është një shenjë e ndryshimit krijues. Të gjitha vështirësitë janë të lehta për t’u kapërcyer, nëse nuk shqetësoheni shumë. Të suksesshëm do të jenë veçanërisht ata që merren me pasuri të paluajtshme dhe tregti.

Shëndeti: Përkushtojuni analizës dhe vetëvëzhgimit, rritjes dhe zhvillimit tuaj shpirtëror.

Dashuria: Jini të durueshëm dhe praktik në komunikimin me partnerin tuaj. Situata juaj aktuale mund të zbulojë disa pasiguri që zakonisht arrini t’i fshihni në mënyrë diskrete. Mos lejoni që ndjenjat tuaja t’ju shpërqendrojnë nga analiza e rëndësishme që duhet ta bëni. Energjia qiellore e ciklit tregon se planet tuaja kanë nevojë për një drejtim të ri, por ju nuk do ta zbuloni atë në asnjë nga aktivitetet më të zakonshme në të cilat shumica e njerëzve zakonisht janë të lumtur.

VIRGJËRESHA (23.08. – 22.09.)

Puna: Suksesi juaj është i sigurt nëse i realizoni projektet me të cilat po punoni aktualisht. Megjithatë, bëni kujdes, mund të përjetoni një grindje me një partner biznesi ose kolegë për përfitime financiare.

Shëndeti: Përshtatuni për t’u relaksuar dhe për t’u çlodhur – në një rreth njerëzish të ngushtë, ose në vetmi, me përmbajtje që ju argëtojnë.

Dashuria: Për ju është kjo një periudhë e favorshme emocionale, por nuk duhet të jeni të padurueshëm për shkak të pengesave të vogla që ju dalin rrugës. Ekziston mundësia e komplikimeve në marrëdhëniet në familje, nëse nuk tregoheni të kujdesshëm. Jeni të vendosur dhe shkëlqeni me aftësitë tuaja. Ndikimet e planetëve ju inkurajojnë të mendoni për mënyra të reja për t’i zgjidhur problemet tuaja. Do të jeni në gjendje të bini dakord me veten (por edhe me partnerin) se si do të dëshironit të vazhdoni me planet tuaja të përbashkëta të së ardhmes. Bëni ndryshime të dobishme në jetën tuaj, por mos hiqni dorë nga parimet tuaja.

PESHORJA (23.09. – 22.10.)

Puna: Së shpejti do të keni një mundësi të madhe financiare. Njohuritë dhe informacionet e reja të dobishme ju premtojnë mundësi për afirmim. Merrni parasysh arritjet tuaja dhe filloni detyra të reja. Së shpejti, një ditë do të shënojë fillimin e një cikli katërjavor në të cilin ose do të merrni shpërblime ose do t’i kuptoni dështimet tuaja të mëparshme.

Shëndeti: Ka mundësi të keni dhimbje koke dhe humbje energjie, transmeton Telegrafi.

Dashuria: Do të keni ndjenjën se partneri juaj po luan me ju, por, megjithatë, nuk do të jeni të sigurt se ai po vepron ashtu. Tregoni vetëkontroll dhe mos u përfshini në aktivitete të reja, edhe nëse dikush ju tundon. Flisni hapur me partnerin tuaj dhe gjeni një zgjidhje së bashku. Refuzoni dëshirën për të dalë në plan të parë përpara njerëzve që nuk u interesojnë. Planetët sugjerojnë se mund ta gjeni veten të mbingarkuar nga kërkesat e ekskursioneve dimërore.

AKREPI (23.10. – 22.11.)

Puna: Rritja e kërkimit të suksesit material do t’ju krijojë një qëndrim armiqësor dhe probleme në komunikim. Mos i zbuloni planet tuaja, sepse do të zhgënjeheni pasi ato të kenë arritur në veshët e konkurrentëve tuaj. Mos u mundoni të mburreni para njerëzve me më shumë njohuri dhe përvojë se ju.

Shëndeti: Keni nevojë për një pushim.

Dashuria: Rreshtimi i planetëve ju vendos në një humor shumë optimist dhe paksa joreal. Energjia planetare mund t’ju inkurajojë ta mendoni dhe analizoni sjelljen tuaj. Yjet ju këshillojnë të mos udhëtoni. Ndryshimi dhe transformimi mund të duken si koncept paksa i frikshëm dhe i pasigurt, por gjithashtu mund të fillojë një fazë të re në jetën tuaj. Marrëdhënia me partnerin është e favorshme, por kini kujdes që për shkak të veprimeve tuaja të pamatura, ai të mos e vërë në dyshim sigurinë e marrëdhënies suaj.

SHIGJETARI (23.11. – 21.12.)

Puna: Prisni informacione për një projekt të suksesshëm biznesi. Ndryshimet e ardhshme mund të hapin mundësi të reja për mirënjohje. Kjo do të jetë një periudhë veçanërisht e favorshme për profesorët, gazetarët, shkrimtarët dhe të tjerët të përfshirë në shkencat sociale.

Shëndeti: Një piknik apo një udhëtim i shkurtër, një ndryshim ambienti do t’ju kënaqë dhe do t’ju freskojë. Dilni nga rutina juaj e përditshme duke aplikuar aktivitete dhe përmbajtje më të shëndetshme.

Dashuria: Do t’ju duhet durim për t’u marrë me dikë që nuk është aq i vëmendshëm sa ju. Qëndroni larg mosmarrëveshjeve dhe konflikteve të panevojshme me partnerin tuaj. Energjia e tanishme e planetëve ju inkurajon të mendoni për një të ardhme të përbashkët. Mos lejoni që të jeni të përmbajtur dhe mos i kundërshtoni parimet tuaja. Ata që janë beqarë do të takojnë një person shumë interesant, mendjemprehtë.

BRICJAPI (22.12. – 20.01.)

Puna: Për të qenë i suksesshëm, duhet të jeni më agresiv në qasjen tuaj. Kini kujdes kur kontrolloni dokumentet financiare. Vështirësitë financiare do t’ju ndihmojnë të provoni se për çfarë jeni të aftë.

Shëndeti: Rimbushni bateritë tuaja në një piknik të shkurtër në natyrë, në shoqërinë e njerëzve që janë argëtues dhe frymëzues.

Dashuria: Mos e mbroj dikë nëse nuk ju ka kërkuar. Do të mësoni shumë kur të jeni të duruar dhe të qetë, sepse do t’ju lejojë t’i përkushtoheni më shumë vetes dhe njerëzve tuaj të dashur. Është e vështirë për ju të kontrolloni emocionet tuaja. Pikëpamjet tuaja do t’i befasojnë vazhdimisht ata që ju rrethojnë, edhe pse ju keni provuar të jeni një analist i shkëlqyer. Do të keni mundësinë të bëni ndryshimin e nevojshëm në jetën tuaj. Nëse keni plane të mëdha për një udhëtim ose një udhëtim me partnerin, mbase do t’ju duhet t’i shtyni ato.

UJORI (21.01. – 19.02.)

Puna: Ndoshta duhet të konsideroni të investoni të paktën një pjesë të parave tuaja në stabilitetin e ardhshëm. Këshillat e pasakta mund të ndikojnë në takimet dhe bisedat tuaja të biznesit nëse besoni gjithçka pa marrë parasysh paraprakisht. Mos u bëni lakmitar.

Shëndeti: Kurseni energjinë tuaj duke organizuar më mirë kohën dhe detyrimet tuaja dhe jini të disiplinuar në të gjitha çështjet.

Dashuria: Kohët e fundit keni qenë në telashe, por do të gjeni një rrugëdalje nga një situatë e vështirë, do të shmangni humbjet dhe do të rrisni autoritetin tuaj. Mundohuni të mos i ndani idetë dhe përshtypjet tuaja as me miqtë tuaj më të besueshëm, sepse do t’i krijoni probleme vetes. Ndryshime të forta po ndodhin në jetën tuaj dhe në nivele shumë delikate. Jeni të gatshëm për një diskutim serioz për planet e ardhshme me partnerin.

PESHQIT (20.2 – 20.03.)

Puna: Në të ardhmen e afërt do t’i merrni parat që i keni pritur prej disa kohësh. Udhëtoni vetëm nëse keni takime urgjente biznesi. Gjatë kësaj periudhe do t’ju duhet t’i përshtateni intuitës suaj në mënyrë që të arrini suksesin që kërkoni. Mendoni me qetësi për gjithçka që filloni të bëni. Mbroni interesat tuaja.

Shëndeti: Jini të ndjeshëm gjatë kësaj periudhe dhe stresi dhe frika ua hapin derën problemeve të ndryshme shëndetësore. Merrni parasysh ushqimin, domethënë marrjen e vitaminave dhe lëndëve ushqyese.

Dashuria: Nuk ka periudhë të turbullt për Peshqit që janë në lidhje dashurie, ndërsa Peshqit beqarë mund të presin një njohje të re e të bukur. Megjithatë, problemet shqetësuese të pazgjidhura familjare tashmë janë të mundshme, ndaj reagoni para se të jetë tepër vonë. Keni mungesë vetëbesimi të mjaftueshëm, për shkak të pasigurisë suaj, të cilën e shprehni vazhdimisht.