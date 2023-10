Ish-deputeti Azgan Haklaj ka deklaruar në studion e emisionit ‘3D’ në Radiotelevizionin Shqiptar se Gazment Bardhi është kthyer në pengun e Berishës.

Sipas Haklajt, pavarësisht se Bardhi dikur pati deklaruar se ai do të luftojë për bashkimin e Partisë Demokratike dhe nëse ulet krah Berishës do të japë dorëheqjen e Partisë Demokratike, ai nuk mbajti asnjë premtim.

“Gazment Bardhi ka thënë; unë do luftoj për bashkimin e Partisë Demokratike, dhe nëse ulem me Sali Berishën do jap dorëheqjen nga Partia Demokratike,” u shpreh Haklaj.

Haklaj solli në vëmendje përjashtimin e 11 deputetëve nga Partia Demokratike zyrtare që doli pas 2 shtatorit duke theksuar se ai vendim ishte marrë që në janarin e vitit 2022, kur ish-kryeministri Berisha sulmoi selinë e Partisë Demokratike.

Për këtë ngjarje, Haklaj tha se nëse Berisha do të posedonte raktetat e Hamasit, do ta kishte sulmuar selinë e Partisë Demokratike pikërisht me armatime të tilla.

“Nuk është e vërtetë, janë përjashtuar në janar pas ngjarjeve të janarit dhe kanë firmën e Gazment Bardhit për sulmin ndaj selisë së Partisë Demokratike e cila u sulmua me armët e sofistikuara mesjetare. Po të kishte pasur Berisha raktetat e Hamasit, do ta gjuante PD-në.

Tani Hamasi i Berishës mban peng Bardhin. Pse mban peng? Berisha tha se jam gati të ulem për ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 me z. Rama. Në çfarë cilësie do të ulej Berisha për ndryshimet kushtetuese,” u shpreh Haklaj në “3D”./m.j