Partia Demokratike përjashtoi Gazment Bardhin, ndërsa kjo solli shumë reagime në radhët e opozitës. Nënkryetari i PD, Roland Bejko i ftuar në Report Tv thotë se kushdo që shkel statutin e PD apo bashkohet me një organizatë tjetër politike do të përjashtohet nga partia.

Në emisionin ‘Studio Live’ me gazetarin Arbër Hitaj, nënkryetari i PD u bën thirrje të gjithë demokratëve t’i bashkohen PD dhe jo Foltores, që sipas tij nuk ka më të ardhme.

“Ata që do shkelin statutin e PD dhe do bëjnë zgjedhje duke shkuar në organizma të tjera politike. Është e drejta e tyre, i ftojmë demokratët të bashkohen te PD. Foltorja s’ka perspektivë. Çdo lloj bashkimi mes atyre personave që kanë akuzuar njëri-tjetrin për korrupsion, trafik, apo me ngarkesat e të kaluarës. PD i bëhet mirë që distancohet dhe ndahet nga e shkuara korruptive”, tha Bejko.

Bejko thotë se Bardhi dhe deputetët e tjerë që iu bashkuan Berishës deri dje e akuzonin si të korruptuar dhe e bënin përgjegjës për Gërdevcin, ndërsa sot janë strehuar tek Berisha.

“Lëvizje pa emër që ka shpresë ende të përvetësojë logon e PD dhe të asgjësojnë atë. Ata e urrejnë njëri tjetrin, janë larguar se s’mund të rrime me zotin Basha se janë mbështetur te Bardhi, ata sot janë me Bardhin. E di shumë mirë që e urrejnë njëri tjetrin.

Po i kërkojnë të heqin dorë nga logo, sigla, i kërkojnë ta vdesin politikisht, e provuan një pjesë të ishin kundër Berishës, ata që hartuan rezolutën e 18 dhjetorit që nuk e lejonte PD të bashkëpunonte me non gratën dhe nga ana tjetër janë këtë që ikën në fund që kanë bërë betejë kundër Berishës.

Kur dje kë thënë se përfaqëson pjesën e korruptuar, duke e akuzuar për gërdecin, duke mbështetur tezat e SHBA dhe sot shko bashkohesh. Deri dje e ke akuzuare për korrupsion. S’mund të heqin një bandë dhe ta zëvendësojnë pushtetin me një bandë”, vijoi Bejko.

Ai thotë se PD është në proces riorganizmi dhe më pas do bëjnë publikë edhe 140 emrat e kandidatëve për deputetë në zgjedhjet parlamentare 2025.

“Organizmi i PD është një proces normal që tashmë PD ka marrë formën e saj të një partie të vërtetë. PD kaloi një moment të vështirë prej gati dy vitesh. Ajo i është futur një procesi edhe në nivel baze dhe do e përmbyllë me plotësimin e gjithë strukturave. Pas kësaj PD do futet në procesin e nxjerrjes së kandidature për deputet”, u shpreh Bejko./m.j