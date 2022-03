Mbështetja e pashmangshme e presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, gruaja e tij Olena Zelenska ka njoftuar tashmë se do të qëndrojë me burrin e saj dhe se nuk do të frikësohet nga pushtimi rus.

Zonja e Parë e kryen këtë funksion që nga maji 2019 dhe është një modeli i vërtetë(jo modele në kuptimin rozë të fjalës) për popullin ukrainas.

Ashtu si bashkëshorti i saj, ajo studioi në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit të Universitetit të Krivyi Rih para se të linte studimet për arkitekturë për ta ndjekur atë në studimet e kompanisë së prodhimit Kyartal 95.

Më pas ajo pati një karrierë të shkëlqyer si skenariste dhe producente përpara se Volodymyr Zelensky të bëhej president i Ukrainës.

Më pas, Olena Zelenska vendosi t’i përkushtohej ekskluzivisht karrierës së bashkëshortit të saj duke u bërë konsulentja e tij e imazhit.

Ajo gjithashtu donte të përdorte titullin e saj të “Zonjës së Parë” për të mbështetur shumë qëllime humanitare dhe sociale. Ajo është nënë e dy fëmijëve, Oleksandra-s, e cila ka lindur në vitin 2004 dhe Kyrylo-s, i lindur në 2013.

“Ti e di, jam e sigurte që më shikon në këtë foto…Sepse ti më shikon gjithmonë kështu…e dua këtë pamje për çdo femër. Kështu duken vetëm ata që dashurojnë sinqerisht. Ndjehem gjithmone dashuria jote. Përderisa dukesh kështu, nuk kam frikë nga asgjë”, shkruan Volodymyr për Zelenska-n.

Që kur Vladimir Putin i shpalli luftë Ukrainës, Elena Zelenskaya ka refuzuar frikën. Ajo e ka treguar vendosmërinë e vet me postimin e saj të enjten e 24 shkurtit, ditës kur nisi sulmi rus. Ajo shkroi:

“Sot nuk do të bëj panik dhe nuk do të derdh lot. Do të jem e qetë dhe e sigurt. Fëmijët e mi po më shikojnë. Unë do të qëndroj pranë tyre. Dhe në anën e burrit tim, si dhe popullit ukrainas.”

Megjithëse ajo dhe fëmijët e saj janë objektiva të Rusisë, menjëherë pas presidentit Volodymyr Zelensky, Zonja e Parë e Ukrainës ka njoftuar se do të qëndrojë në Kiev për të vazhduar detyrat e saj dhe për të mbështetur bashkëshortin gjatë këtij kalvari tragjik.